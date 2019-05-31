Гореть земля под ногами будет: Парубий гневно отреагировал на заявления Шефира

Отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию – не получится. Этого не позволит украинский народ. Так отреагировал спикер Совета Андрей Парубий на резонансные заявления Бориса Шефира, бизнес-партнера Владимира Зеленского.

"Мы вчера (30 мая – 24 канал) услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. И, к сожалению, это становится для них обычной политикой", – рассказал глава Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента 31 мая.

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После этого Парубий отметил: "Мы не позволим отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Многие сыновья и дочери Украины положили за это свои жизни. Я уверен реванш не пройдет".

Я хочу сказать и от имени Верховной Рады, и правительства: Украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами горит,

– заявил Парубий.

Заявление брата советника президента резко прокомментировал также и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко: "Очевидно: что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке". А вице-премьеры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко заявили, что идея об отмене закона об украинском языке как государственном – неприемлема.

Что вызвало такую ​​бурную реакцию в Раде?

Совладелец "Студии" Квартал 95 "и брат вновь советника президента Сергея Шефира Борис Шефир в интервью" Детектор Медиа "сказал, что следует уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и" принять нормальный закон ".



Подробно об интервью Шефира читайте в материале 24 канала: "Запреты – гадкая штука: в "Квартале" удивили заявлением о языковых квотах и сотрудничестве с Россией".

Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного 25 апреля 2019. 14 мая его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 15 мая – президент Петр Порошенко.



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