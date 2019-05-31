"Європейська Солідарність" Порошенка: оновлення чи лише імітація змін

Відбувся з'їзд оновленої партії Петра Порошенка. На зустрічі обрали голову, яким, як не дивно, став сам п'ятий президент. Він зібрав поруч зі собою нові обличчя та позбувся декількох старих.

Першою на сцену вийшла Ірина Геращенко Ірина Геращенко, яка називала всіх однодумців п'ятого президента будівельниками комуністичної партії Радянського Союзу та заявляє – у Європейській, тепер вже, Солідарності вона отримає свій перший в житті партійний квиток.

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"Я ніколи в житті не була членом жодної партії. Весь час так траплялося, що пропонували бути членом партії влади – "Наша Україна", БПП, "Солідарність". Проте, коли ти будуєш партію влади, то завжди виходить КПРС. І я буду пишатися тим, що долучуся до партії "Європейська Солідарність", – сказала заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Серед новеньких – Віталій Гайдукевич. Ведучий новин на каналі п'ятого президента.



Віталій Гайдукевич

Ми створили громадську організацію, яку не влаштовує нинішній стан речей. Ми прописали принципи і цінності, а потім набралися нахабства, прийшли в партію і сказали: дивіться – ось це принципи і цінності,

– зазначив журналіст Віталій Гайдукевич.

Звісно, головною фігурою з'їзду став Петро Порошенко, якого одноголосно обрали головою "Європейської Солідарності".



З'їзд "Європейської Солідарності"

Політичний важкоатлет майже годину звертався до аудиторії. А от стиль самої промови трошки оновився разом із політичною силою.

Новий стиль від п'ятого президента України Петра Порошенка:

Серед іншого Порошенко сказав, що "Європейська Солідарність" не піде в опозицію новообраному президенту та проанонсував справжнє оновлення складу.

Уходить від чіткої відповіді про оновлення складу партії і глава фракції Артур Герасимов, лише сказавши, що у партії не буде тих, кого "громадськість не захоче бачити".

Натомість, відомі очільники нової "Європейської Солідарності" – Ірина Геращенко, Марія Іонова, Юрій Бірюков, Сергій Таран, Віталій Гайдукевич, Олег Синютка, Максим Саврасов та сам Петро Порошенко. Черговий з'їзд партії проанонсували вже наступного тижня.

Саме там збираються продемонструвати свій кістяк. Наразі ж відомо, що там не буде Олександра Грановського та Ігоря Кононенко, які вийшли з партії. Що саме відбувається з партією – оновлення чи лише імітація змін – побачимо також на майбутньому з'їзді.