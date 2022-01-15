Европейские дипломаты посетят линию разграничения на Донбассе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетят линию разграничения на Донбассе. Кроме того, к ним присоединится глава МИД Дании.

Усилия в нормандском формате должны продолжаться. Об этом Ле Дриан сказал на пресс-конференции. Он провел разговор с Бербок.

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Мы вскоре посетим Украину. Анналена Бербок планировала свой визит в понедельник, и будет совместный франко-немецкий визит, посетим линию разграничения и Киев,

– сказал французский министр.

К слову, Бербок должен впервые посетить Киев в понедельник. Потом она поедет в Москву.

Министр Дании тоже присоединится

Министр Дании Йеппе Кофод тоже посетит Украину, рассказали в МИД. Украинские дипломаты говорят, что визит Кофода засвидетельствует поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий России.

16 января глава датской дипломатии тоже посетит линию разграничения в зоне ООС. Он лично увидит последствия российской вооруженной агрессии.

Боррель тоже посетил Донбасс

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 5 января также приехал на Донбасс. После визита он отметил, что теперь стал очевидцем последствий агрессии России против Украины. Отдельно политик подчеркнул, что дальнейшая агрессия Москвы на украинских границах будет иметь для нее огромные последствия.