Почему звонки европейских лидеров Путину вызывают споры и какие риски таит в себе перемирие в Олешках? Роман Безсмертный также объяснил, что может ожидать команду Трампа после выборов в США.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели переговоры с Владимиром Путиным, однако Кремль продолжает настаивать на своих требованиях в отношении Украины и европейской безопасности. В то же время сообщения о гуманитарном перемирии в Олешках вызвали беспокойство из-за возможности принудительного вывоза гражданских лиц на оккупированные территории.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в интервью, опубликованном 24 Каналом, объяснил, почему контакты с Путиным без согласованной позиции Европы могут ослабить дипломатические усилия Запада. Он также рассказал, что скрывают российские требования в отношении НАТО, какие опасности существуют во время эвакуации из Олешек и почему в Конгрессе США могут начаться расследования в отношении решений Дональда Трампа, Илона Маска и Пита Хегсета.

Звонки Путину обострили разногласия в Европе

По данным Reuters, Путин заявил Стуббу и Стьоре, что не отказывается от требований по Донбассу. Он также якобы соглашается встретиться с Зеленским только в Москве, обещая гарантировать его безопасность. Зачем европейские лидеры звонили Путину, если его позиция остается неизменной?

Если оценивать только сам факт этого звонка, его очень легко критиковать. В нынешних обстоятельствах такие контакты создают дополнительные противоречия внутри Европы и обостряют проблему несогласованности позиций между европейцами и Соединенными Штатами.

Сейчас западным партнерам Украины особенно нужны продуманные и скоординированные действия. Вместо этого отдельные дипломатические инициативы могут вносить дополнительную неопределенность.

В то же время я допускаю, что Стубб и Стьоре пытались проверить готовность Москвы к предстоящей встрече в Абу-Даби или возможным трехсторонним переговорам на саммите "Большой двадцатки".

В этом смысле их звонок не сильно отличается от телефонных контактов Эммануэля Макрона с Путиным в 2025 году. Тогда также пытались выяснить, существует ли возможность для дальнейшего диалога.

Сейчас постепенно появляется все больше информации о подготовке разговора. Судя по реакциям европейских политиков, значительная часть партнеров знала об этой инициативе заранее.

Дональд Туск довольно сдержанно оценил контакты, а Фридрих Мерц даже назвал их конструктивными. В свою очередь, Джорджа Мелони и Метте Фредериксен обратили внимание на проблему координации.

На мой взгляд, проводить такие переговоры без предварительного публичного объяснения их цели – ошибка. Особенно когда нет общего понимания того, что именно Европа хочет добиться от Москвы.

Здесь стоит обратить внимание на позицию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она последовательно подчеркивает необходимость согласованного подхода к контактам с Кремлем.

В Европейском Союзе уже обсуждали проект правил, предусматривающих согласование позиций перед установлением прямой связи с Москвой.

Но мы видим, что отдельные политики продолжают действовать по собственной инициативе. Так было с предыдущими контактами, в частности с обсуждением возможного разговора президента Европейского совета Антониу Кошты, и теперь подобные вопросы возникли в отношении Стубба и Стьоре.

Почему они все-таки решили позвонить? Я убежден, что перед этим получили определенные сигналы как из Вашингтона, так и из Киева.

Зеленскому сейчас довольно сложно обеспечивать полную согласованность действий с европейскими партнерами. В то же время в Соединенных Штатах возникают проблемы с людьми, которые до сих пор играли важную роль в переговорах с Россией.

Речь идет прежде всего о Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере. Вокруг них появляются сообщения о финансовых связях и деловых интересах, которые, на мой взгляд, могут серьезно осложнить их дальнейшее участие в переговорном процессе.

Я предполагаю, что из-за этих скандалов Вашингтону придется искать другие возможности для дипломатических контактов с Москвой.

Не случайно Россия также начала менять сроки возобновления трехстороннего диалога. Вместо ранее обсуждавшихся дат теперь появляются сообщения о возможном переносе переговоров на середину ноября.

В этой ситуации я допускаю заинтересованность Марко Рубио и Государственного департамента США в поиске других дипломатических каналов.

Ведь нынешняя политика администрации Трампа вызывает у меня очень серьезные вопросы. Я вижу риск того, что переговорный процесс используется не для завершения войны, а как прикрытие для экономических и деловых договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Есть еще одно принципиальное обстоятельство. Путин говорит европейским лидерам не совсем то же самое, что представителям США.

На эти различия нужно обращать особое внимание. Если российское руководство выдвигает разные требования разным собеседникам, Украина и европейские государства должны сопоставлять эти заявления и выработать общую реакцию.

Вместо этого мы вновь наблюдаем проблемы с координацией. Европейцам необходимо согласовать не только собственные действия по оказанию помощи Украине, но и общую линию в отношениях с Дональдом Трампом.

Европе нужны санкции и оружие, а не только телефонные звонки

Возможно, европейская позиция должна проявляться не в телефонных разговорах с Путиным, а в ужесточении санкций, увеличении финансирования и поставках оружия Украине?

Вы совершенно правильно ставите вопрос. Ведь суть общей европейской политики в отношении Украины заключается именно в усилении давления на Россию и увеличении помощи.

Но я предполагаю, что нынешние телефонные контакты могут быть попыткой частично компенсировать трудности, с которыми сталкиваются сами европейцы при реализации этих задач.

Сейчас в Европе происходят серьезные внутриполитические процессы. Мы видим протесты во Франции и Италии, напряженность растет и в Германии.

Эти проблемы, на мой взгляд, влияют на способность ведущих европейских правительств оперативно принимать решения о новых масштабных санкциях и дополнительной помощи Украине.

Особенно это касается государств, которые ранее играли ведущую роль в формировании общей позиции Европы, – Франции, Германии и Великобритании.

Именно поэтому меня заинтересовала реакция Мерца. Он сказал, что контакты Стубба и Стьоре были конструктивными, поскольку открывают возможность для дальнейшего диалога.

Примерно так же высказался и Туск. Но позиция Фредериксен и Мелони отличается.

Они исходят из необходимости предоставить Украине больше оружия и помощи, чтобы создать для России такие условия, при которых она будет вынуждена вести настоящие переговоры.

И здесь заключается принципиальная разница между попыткой договориться с Путиным и возможностью заставить его договариваться.

Я не вижу сейчас признаков того, что российское руководство готово добровольно отказаться от своих целей. Поэтому рассчитывать только на дипломатические переговоры было бы ошибкой.

Это касается и возможных встреч на высшем уровне. Например, обсуждалась перспектива трехсторонних переговоров Зеленского, Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки".

Однако Путин ранее заявлял, что встреча лидеров возможна только тогда, когда есть готовое соглашение и нужно окончательно его утвердить.

Сейчас у нас нет такой договоренности. Стороны даже не согласовали ключевые условия завершения войны, поэтому ожидать скорой встречи на высшем уровне я бы не стал.

Вместо этого Европе нужно найти возможности для усиления военной помощи, введения новых санкций и контроля за выполнением уже действующих ограничений.

Без этого телефонные контакты с Кремлем будут оставаться преимущественно тактическими дипломатическими шагами, которые не меняют его поведения.

Что Путин скрывает за "первопричинами" войны

Путин вновь говорит о гарантиях безопасности для России и возвращении НАТО к конфигурации 1997 года. Виктор Шлинчак предполагает, что Кремль может использовать 2027–2030 годы для новой агрессии против Европы, пока европейские государства перевооружаются. Насколько реальна такая угроза?

Я допускаю такую опасность. Но хочу обратить внимание, что Путин сейчас фактически повторяет требования, которые Россия выдвигала еще до полномасштабного вторжения.

В декабре 2021 года Москва подготовила два проекта международных документов. Один касался гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, второй – соответствующих гарантий от НАТО.

В этих проектах достаточно подробно изложено российское видение европейской безопасности. Речь идет о военном присутствии Альянса, размещении вооружений, сферах влияния и требованиях к государствам, присоединившимся к НАТО после 1997 года.

Об этих документах сейчас часто забывают, хотя они позволяют понять, что именно Путин вкладывает в слова о так называемых первопричинах войны.

На мой взгляд, большая проблема нынешнего поколения европейских политиков заключается в том, что они не всегда правильно понимают смысл этой формулировки.

За ним скрываются три конкретных российских требования.

Первое – возвращение НАТО к конфигурации 1997 года. Второе – признание так называемых законных интересов России. Третье – использование принципа неделимости безопасности, согласно которому безопасность одного государства якобы не может обеспечиваться за счет другого.

Но российское руководство трактует эти положения так, чтобы обосновать собственные претензии на влияние в Центральной и Восточной Европе.

Фактически речь идет о желании вернуть России контроль над европейскими государствами, которым Советский Союз обладал во времена Варшавского договора.

Обратите внимание, что Путин повторил эти тезисы именно во время контактов со Стуббом. Финляндия вступила в НАТО уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Я предполагаю, что российский лидер намеренно сделал акцент на требованиях относительно расширения Альянса, беседуя с президентом страны, которая стала его членом в 2023 году.

Опровергал ли Стубб эти утверждения и как именно отвечал, мы не знаем. Полной стенограммы разговора нет.

По сообщениям, переговоры длились примерно полтора часа. Однако это не означает, что все это время стороны предметно обсуждали конкретные договоренности.

Каждому участнику нужно было изложить свою позицию. Поэтому реальное время для серьезного обсуждения отдельных вопросов могло быть значительно меньше.

Впрочем, заявлений Путина достаточно, чтобы понять его намерения. Он стремится восстановить российское влияние на территориях, которые давно стали частью независимых европейских государств.

И его, похоже, не интересует, что эти страны не собираются возвращаться к прежней системе международных отношений.

Первоочередной целью Кремля остается Украина. Я убежден, что за российскими лозунгами о "демилитаризации" и "денацификации" скрывается стремление уничтожить украинскую государственность и саму украинскую национальную идентичность.

А после этого Москва хотела бы восстановить свое имперское влияние и в других регионах.

Запад недооценивает масштаб российских планов

Путин не скрывает стремления восстановить российскую имперскую сферу влияния, в том числе на территориях бывшего СССР. Почему часть западных политиков до сих пор не воспринимает эту угрозу всерьез? Что может заставить их изменить позицию?

На мой взгляд, если нынешняя ситуация будет развиваться такими темпами, осознание масштаба опасности может наступить только после гораздо более крупной войны на европейском континенте.

Пока что я не вижу достаточного понимания ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны большинства европейских государств.

Ведь нынешняя ситуация дает возможность объединить усилия, усилить поддержку Украины и создать условия для поражения российской агрессии.

Но для этого необходимо единство коллективного Запада. И именно его сейчас не хватает.

На мой взгляд, самым большим политическим препятствием на пути такого объединения является Дональд Трамп.

Его подход к России, попытки договориться с Путиным через экономические интересы и обсуждение возможного ослабления санкций влияют и на поведение европейских политиков.

Мы видим это даже в том, как по-разному они оценивают контакты Стубба и Стьоре с Кремлем.

Одни считают телефонные разговоры возможностью для дипломатии, другие подчеркивают, что без военного и экономического давления они не принесут результата.

Сейчас Европе нужна официальная совместная позиция. Если уж вести переговоры с Россией, то должен быть определен представитель, уполномоченный выступать от имени европейских государств.

Именно на этом, в частности, настаивает Джордж Мелони. Необходимо не просто вести отдельные переговоры, а создать понятный формат участия Европы в переговорном процессе.

И Украина должна отстаивать такую позицию.

Если переговоры касаются нашей территории, будущего украинского государства и системы безопасности в Европе, европейские партнеры должны полноценно участвовать в этих обсуждениях.

В противном случае возникает риск продолжения переговоров, которые Москва использует для продвижения своих требований, не демонстрируя готовности прекратить войну.

Эвакуация из Олешек может таить опасность

Мелания Трамп сообщила о расширении режима тишины в Олешках за пределы города. В то же время Financial Times пишет о риске вывоза людей через оккупированные территории в Крым или Россию. Какие опасности вы видите в этой гуманитарной операции?

Насколько мне известно, на момент нашего разговора прекращение огня должно было действовать в пределах всей Херсонской области по обе стороны линии соприкосновения. Фактически эта линия проходит по Днепру.

Но уже здесь возникает первая серьезная проблема – транспортное сообщение между правым и левым берегами.

Сегодня практически нет доступных дорог, по которым можно было бы организовать безопасное перемещение большого количества людей. Существуют отдельные маршруты, о которых знают только местные жители, но это не решает проблему массовой эвакуации.

Возьмем, к примеру, Антоновский мост. Проехать по нему на обычном транспорте невозможно. Теоретически можно попытаться организовать переход людей пешком с последующей перевозкой на другой берег.

Но для этого нужен транспорт с обеих сторон, организованные места встречи и соответствующие гарантии безопасности.

Люди должны взять с собой хотя бы самые необходимые вещи, чтобы иметь возможность прожить первые несколько дней после эвакуации. А среди жителей есть пожилые люди и те, кто физически не может преодолеть даже небольшое расстояние.

Вторая проблема – отсутствие доверия к российской стороне.

Москве доверять нельзя, особенно когда речь идет о таком деликатном вопросе, как эвакуация гражданского населения.

Мы уже неоднократно видели, как российская армия нарушала международные договоренности. Поэтому одних заявлений о режиме тишины недостаточно, чтобы гарантировать людям безопасный выезд.

Более того, даже в российских провоенных пабликах начали появляться призывы не выпускать жителей оккупированных территорий.

Аргументация там весьма показательна: люди могут рассказать, что с ними происходило под российской оккупацией.

Это вызывает дополнительные вопросы: действительно ли Россия позволит гражданским лицам беспрепятственно выехать на подконтрольную Украине территорию?

Я также не исключаю, что под прикрытием гуманитарной операции российские военные могут попытаться восстановить систему, которую ранее использовали для обстрелов Херсона.

Эту опасность обязательно нужно учитывать при планировании перемещения людей через Днепр.

Есть еще вопрос о количестве гражданских лиц, нуждающихся в помощи. Насколько я понимаю, у украинской стороны нет точных данных обо всех жителях, которых необходимо эвакуировать.

Обычно называют примерно 2–2,5 тысячи человек в Олешках. Но если учесть окружающие населенные пункты, общее количество может достигать 6 тысяч.

Часть жителей, вероятно, покинула сам город и переселилась в соседние населенные пункты, ведь жизнь в Олешках стала чрезвычайно сложной.

Теперь этих людей нужно собрать и доставить в определенные места эвакуации. И не каждый сможет сделать это самостоятельно.

Особое внимание следует уделить людям, которые не могут передвигаться без посторонней помощи. Для них необходимо отдельно предусмотреть транспорт и сопровождение.

Еще одна угроза – возможные провокации с использованием гражданского населения. Российские военные уже применяли такую тактику, и я не исключаю попыток взять людей в заложники или устроить инцидент во время эвакуации.

Обратите внимание на то, как объявляли о прекращении огня. Сообщения об этом появились раньше, чем фактически прекратились обстрелы.

По имеющейся у меня информации, Херсон еще в течение нескольких часов подвергался артиллерийскому обстрелу. Это могло быть попыткой спровоцировать украинскую сторону на ответные действия, чтобы затем обвинить ее в нарушении договоренностей.

Поэтому я ожидаю, что вокруг этой гуманитарной операции будет много противоречивых сообщений, дезинформации и возможных провокаций.

Особенно меня настораживает вопрос контроля за соблюдением режима тишины.

Когда я слышу, что мониторингом могут заниматься журналисты, у меня возникают серьезные сомнения относительно эффективности такого механизма.

Журналист может документировать события, но для профессиональной фиксации нарушений режима прекращения огня требуются специальная подготовка, техническое оборудование и понимание военных процедур.

Не каждый представитель СМИ способен установить, какой именно боеприпас был применен, откуда был произведен выстрел и кто несет ответственность за нарушение.

Поэтому сообщения о возможном участии представителей Newsmax в контроле за соблюдением договоренностей также вызывают у меня вопросы.

Я не понимаю, как именно такая система должна обеспечивать объективную фиксацию обстрелов и реагирование на нарушения.

Мне кажется, что организаторы недостаточно учли техническую сложность гуманитарной операции.

Необходимо заранее определить места сбора людей, маршруты транспортировки, порядок передачи гражданских лиц между сторонами, сопровождение и дальнейшую перевозку на безопасную территорию.

Отдельно необходимо решить вопросы разминирования и проверки маршрутов.

Без такой подготовки даже официально объявленный режим тишины не гарантирует безопасности.

Больше всего меня беспокоит возможность того, что людей под видом эвакуации вывезут не на подконтрольную Украине территорию, а в оккупированный Крым или Россию.

В нынешних условиях я оцениваю этот риск как достаточно высокий. Поэтому все составляющие гуманитарной операции необходимо проработать до мельчайших деталей, прежде чем приступать к массовому перемещению гражданских лиц.

Конгресс может проверить решения Трампа, Маска и Хегсета

Могут ли после выборов 3 ноября начаться действенные расследования в отношении Дональда Трампа, Илона Маска и Пита Хегсета, в частности из-за решений, которые повлияли на поддержку Украины?

По моему убеждению, такие действия может начать еще нынешний состав Конгресса.

То есть еще до 3 января, когда должен начать работу новый Конгресс?

Да, еще до 3 января.

Обратите внимание на заявления Брайана Фицпатрика и Ричарда Блюменталя. Судя по их словам, соответствующие запросы уже подготовлены, а в комитетах Палаты представителей и Сената началась работа по сбору необходимой информации.

Я предполагаю, что активные проверки могут начаться сразу после выборов 3 ноября.

Другой вопрос – когда появятся конкретные результаты. Но часть решений, на мой взгляд, могут принять еще законодатели нынешнего созыва.

Очень многое будет зависеть от того, как после голосования изменится поведение республиканцев.

Особенно это касается политиков, которые уже не будут зависеть от поддержки Трампа на выборах. Часть республиканских кандидатов он фактически устранил еще на этапе партийных праймериз, поэтому у них могут исчезнуть причины сдерживать публичную критику президента.

Я ожидаю, что после выборов часть республиканцев будет более активно сотрудничать с демократами в вопросах парламентского контроля.

Это может касаться и решений о американской помощи Украине.

Прежде всего нужно установить, кто именно принимал решения о прекращении передачи определенной разведывательной информации и ограничении работы спутниковой связи.

Из тех сообщений, которые сейчас появляются, я делаю вывод, что соответствующие указания относительно разведданных могли поступать непосредственно от Дональда Трампа.

Также необходимо проверить роль руководства SpaceX в ограничениях Starlink. По моему мнению, администрация компании не могла принимать такие решения без ведома Илона Маска.

Отдельно возникают вопросы к Питу Хегсету о решениях, связанных с Starshield.

Я предполагаю, что действия этих должностных лиц и руководителей компаний могли быть взаимосвязаны. Но официально установить это можно только путем проверки документов и сбора показаний.

Ключевую информацию могут предоставить непосредственные исполнители технических распоряжений.

Это люди, которые обеспечивали передачу разведданных или вносили изменения в работу спутниковых систем. Они могут объяснить, от кого получали указания и на каком основании их выполняли.

Я убежден, что такие показания способны раскрыть реальный механизм принятия решений.

Если выяснится, что между представителями администрации США и руководством частных компаний существовала согласованная схема ограничения помощи Украине, это будет иметь серьезные последствия.

Но для этого необходимы официальные слушания и подтверждение соответствующих обстоятельств.

Именно поэтому я считаю важной активизацию деятельности Конгресса сразу после выборов, не дожидаясь начала работы нового состава законодателей.

Financial Times также пишет о контактах Дональда Трампа-младшего с Умаром Кремлевым, в частности о совместной охоте. Ранее возникали вопросы относительно финансирования мероприятий, связанных с семьей Трампа, а теперь обсуждаются и риски таких контактов для американских спецслужб.

Добавьте к этому еще одну историю, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания.

Речь идет о сообщениях относительно газового проекта Polar на Аляске. По информации, которую я изучал, российская компания "Новатэк" могла быть связана с финансированием переноса определенных мощностей из России в Соединенные Штаты.

Этот проект связывают с производством сжиженного природного газа для последующего экспорта в азиатские страны.

В сообщениях фигурирует сумма около 25 миллиардов долларов. Если эти сведения подтвердятся, возникнут очень серьезные вопросы относительно возможного обхода санкционных ограничений.

Меня также интересует роль людей из ближайшего окружения Трампа, в частности Виткоффа и Дональда Трампа-младшего.

Я предполагаю, что между отдельными финансовыми операциями и контактами с российскими деловыми кругами могут существовать связи, которые требуют проверки.

В этой истории также упоминается Умар Кремлев и возможное использование посредников для финансовых операций.

Поэтому я считаю, что будущие расследования могут касаться не только решений об ограничении помощи Украине, но и более широких деловых отношений людей из окружения американского президента с российскими структурами.

Здесь необходимо установить конкретные обстоятельства: кто принимал решения, откуда поступали деньги, кто получал выгоду и влияли ли эти контакты на государственную политику Соединенных Штатов.

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