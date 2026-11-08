Ситуация на поле боя свидетельствует о неспособности России прорвать оборону Украины. Зимой Силы обороны ждет сложный период, но он может стать последним в этой войне.

Об этом "24 Канал" рассказал член Национального собрания Франции Фредерик Пети, отметив, что возможная договоренность о прекращении войны не должна заключаться исключительно между США, Россией и Украиной. По его мнению, к процессу обязательно должна присоединиться коалиция желающих партнеров из Европы, ведь опыт 2014 года показал цену фиктивного перемирия.

Гарантии безопасности и коалиция желающих

Фредерик Пети отметил, что присутствие иностранных военных контингентов является ключевым условием для соблюдения любых договоренностей с Кремлем.

Для нас совершенно ясно: если будет прекращение огня, мы (европейцы – 24 Канал) должны иметь здесь войска, коалицию желающих, чтобы гарантировать это прекращение огня. Мы знаем, что произошло в 2014 году – это не было настоящим перемирием,

– заявил член Национального собрания Франции.

Также он охарактеризовал нынешний этап войны как своеобразное состязание между изнурением украинского общества и потерей уверенности российским диктатором. Несмотря на регулярные " перебои с электроснабжением " и ежедневные вызовы, решимость украинцев не угасает.

Один из моих коллег сказал, что у него было ощущение, что зима будет ужасной, но это будет последняя зима. И я думаю, что я недалеко от того, чтобы думать так же. Если мы сможем выдержать, ситуация изменится,

– подчеркнул политик.

Статичный фронт и настроения во Франции

Фредерик Пети обратил внимание на показательный сигнал со стороны врага: российское Минобороны впервые официально признало фронт статичным. Это напрямую свидетельствует о неспособности армии захватчиков прорвать украинскую оборону и заставляет вражескую пропаганду менять риторику.

Отдельно он прокомментировал опасения относительно возможной смены власти во Франции и вероятной победы " Марин Ле Пен ". По словам политика, даже при таком сценарии реализовать радикальные обещания будет крайне сложно, поскольку французский парламент уже принял пятилетний военный закон, в котором четко зафиксированы ключевые угрозы и оборонные обязательства государства.

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