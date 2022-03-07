Европейский фонд образования не будет работать в России и Беларуси

В европейском фонде образования поддержали Украину и обязались прекратить свою работу на территории России и Беларуси.

Как отмечает министр образования и науки Сергей Шкарлет, сейчас чрезвычайно важно изолировать Россию от всего мира.

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Он также поблагодарил международные образовательные организации, которые поддерживают Украину, лишая страну-агрессора членства и запрещая любую деятельность на ее территории.

Эта страна не имеет морали и ценностей, она не заслуживает на доступ к европейскому образованию,

– отметил Сергей Шкарлет.

Также в письме организация отметила: "Украина приоритетная страна для Европейского Союза и ЕФО, поэтому мы не будем проводить ни одной двусторонней или региональной деятельности на территории России и Беларуси".

Европейский фонд образования солидарен с Украиной и ее народом. По завершении войны ЕФО имеет в планах активизировать сотрудничество с нашей страной. Сама организация сделает все для того, чтобы ускорить развитие, а также укрепление профессионально-технического образования в Украине.

Отметим, что ранее образовательные платформы Coursera и EdX объявили о прекращении сотрудничества с Россией.

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