Европейский суд по правам человека перенес слушание дела Украины против России по сбитию MH17
Источник:ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека перенес слушания по делу сбития MH17 на Донбассе в 2014 году. Теперь они начнутся не 24 ноября, а уже в начале 2022 года.
Так, слушания по делу Украины и Нидерландов против России начнутся 26 января 2022 года.
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В ЕСПЧ напомнили, что слушания этого дела должны были пройти 24 ноября 2021 года. Однако из-за отвода одного из судей заседание переносится.
Что известно о деле
Отметим, в 2020 году Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, связанный с крушением самолета рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.
Позже Европейский суд объединил дело Украины против России с иском Нидерландов. В России в типичной манере отмежевались от авиакатастрофы, отметив, что Кремль ни при чем.
Сбитие самолета рейса MH17: главное
Самолет Boeing-777 сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту было 298 пассажиров, все они погибли. Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса. Суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них:
- экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны "ДНР",
- граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов,
- гражданин Украины Леонид Харченко.
Международный суд сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета MH17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты – 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года, 15 декабря 2022 года.