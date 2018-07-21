Европейский Союз предоставил дополнительную помощь Швеции для борьбы с масштабными пожарами

В субботу, 21 июля, Европейская комиссия объявила о предоставлении дополнительной помощи Швеции для борьбы с десятками неконтролируемых пожаров на площадях общим объемом в сотни гектаров.

Об этом сообщило агентство DPA.

Читайте также: На одной из самых известных киностудий России вспыхнул крупный пожар: видео

Отмечается, что комиссия работает в режиме 24/7 с момента, когда Швеция попросила у ЕС помощи в борьбе с массовыми лесными пожарами.

К самолетам, которые предоставила Франция и Италия присоединятся разнообразные средства таких стран, как: Польша, Дания, Литва и Германия.

ЕС поддерживает шведское правительство и шведский народ в трудное время,

– заявил комиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес.

Он добавил, что так выглядит солидарность в действии и это именно то, чего ожидают граждане от Европы, которая защищает.

Напомним, что ранее шведские службы сообщали, что по состоянию на пятницу, 20 июля, зафиксировано 80 неконтролируемых источников воспламенения, где бушевали масштабные пожары. Сейчас их количество сократилось почти вдвое и сейчас источников воспламенения 44.