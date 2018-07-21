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Європейський Союз надав додаткову допомогу Швеції для боротьби з масштабними пожежами

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Європейський Союз допомагає Швеції боротися з лісовими пожежами
Європейський Союз допомагає Швеції боротися з лісовими пожежами / dpa-international.com

У суботу, 21 липня, Європейська комісія оголосила про надання додаткової допомоги Швеції для боротьби з десятками неконтрольованих пожеж на площах загальним обсягом у сотні гектарів.

Про це повідомило агентство DPA.

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Зазначається, що комісія працює в режимі 24/7 з моменту, коли Швеція попросила допомоги в ЄС у боротьбі з масовими лісовими пожежами.

До літаків, що надали Франція та Італія приєднаються різноманітні засоби таких країн, як: Польща, Данія, Литва та Німеччина.

ЄС підтримує шведський уряд і шведський народ у скрутний час,
– заявив комісар ЄС з гуманітарної допомоги і кризового управління Христос Стіліанідес.

Він додав, що так виглядає солідарність у дії і це саме те, чого очікують громадяни від Європи, яка захищає.

Нагадаємо, що раніше шведські служби повідомляли, що станом на п'ятницю, 20 липня, зафіксовано 80 неконтрольованих джерел займання, де вирували масштабні пожежі. Наразі їх кількість скоротилася майже вдвічі і зараз джерел займання 44.

Теги: Пожежа Європа Швеція Новини Польщі Данія Литва Євросоюз Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
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