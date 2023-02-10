Большое турне в преддверии наступления: как Зеленский развеял миф об "усталости" Европы от войны

Владимир Зеленский завершил свое неожиданное турне по европейским столицам. Его справедливо можно считать значительным шагом на пути построения новой архитектуры безопасности в Европе и мире, где одну из ключевых ролей будет играть именно Украина.

Визит в Европарламент по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля был единственным визитом Зеленского, о котором СМИ писали заранее. Уже в столице ЕС Зеленский выступил перед европарламентариями. Впрочем, похоже, что это выступление стало символическим, ведь личные встречи с лидерами стран-союзниц имеют гораздо более практическое значение. 24 Канал проанализировал, почему европейское турне было важно именно сейчас и как оно повлияет на дальнейший ход войны.

К теме Оружие, вступление в ЕС, трибунал для России: что Европа наобещала украинцам в Брюсселе

Одним из главных достижений турне Владимира Зеленского стала именно демонстрация единства Европы в поддержке Украины. Мощные заявления европейских лидеров и институций, а также основных союзников Украины демонстрируют, что никаких компромиссов с Россией быть не может, а призрачная "усталость" от войны ничем не больше, чем простая манипуляция и миф.

Очевидно, что война затягивается, а Европа постепенно к этому привыкает. В то же время нынешний российский режим угрожает не только Украине, но и Европе. И в Брюсселе это наконец-то стали понимать.

В то же время целью поездки президента можно назвать формирование общей с Европой стратегии.

О чем Зеленский договаривался с Макроном и Шольцом в Париже

Судя по словам самого Владимира Зеленского, визит в Париж стал "спонтанной идеей" Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Очевидно, поездку во французскую столицу никто не планировал заранее, но несмотря на это она все же состоялась и была довольно удачной и своевременной, учитывая цель президента – привлечь как можно больше военной поддержки для Украины и разблокировать поставки истребителей и дальнобойных ракет.



Встреча Зеленского, Шольца и Макрона в Париже / Фото Le Monde

На встрече с лидерами Франции и Германии Зеленский заявил, что у этих двух стран есть потенциал, который позволил бы переломить ситуацию на фронте и обеспечить поражение России в войне. Речь идет прежде всего о западных истребителях – теме, которая поднималась также на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Самолеты являются важной составляющей для успешного контрнаступления ВСУ и деоккупации украинских территорий и имеют прямое влияние на завершение войны. Собственно, это президент Украины в очередной раз подчеркнул в Париже.

Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, ... чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты – тем быстрее закончится эта российская агрессия и мы вернем Европе уверенный мир,

– заявил Владимир Зеленский

Пока что однозначного ответа на эту идею никто не дает. В то же время косвенные признаки, такие, как обучение украинских пилотов и ажиотаж вокруг этой темы в СМИ и западных политических кругах, позволяют сделать выводы, что вскоре первые поставки истребителей для Украины все же состоятся.

Об этом также говорят и заявления Макрона и Шольца на встрече в Париже. Оба высказались очень уверенно по поводу поражения России. Лидеры Германии и Франции пообещали поддерживать Украину по всем направлениям, пока это будет необходимо, а также открыто заявили, что нельзя позволить России выиграть эту войну.

Преступление агрессии нельзя принимать ни при каких обстоятельствах. Особенно от такого государства, как Россия. Именно поэтому мы бок о бок с Украиной. Мы настроены поддерживать Украину до победы и восстановления ее законных прав,

– заявил Эммануэль Макрон.

Украина готовится к вероятному наступлению России

Активность президента Украины, в частности, обусловлена тем, что Россия готовит новое мощное наступление против Украины. Несмотря на то, что россияне имеют определенную ограниченность в ресурсах, они все еще могут привлекать к войне большое количество людей и с огромными потерями все же продавливать линии обороны ВСУ. Украина нуждается в усиленных поставках именно сейчас, что также подчеркнул Зеленский во время встречи в Париже.

У нас у всех очень мало времени. И это, кстати, не о сегодня я говорю, а это о неделях, месяцах, которые у нас впереди, а следовательно – это об оружии, которое нужно миру. Потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия,

– заявил Владимир Зеленский.

Вместо этого,Он заявил, что из европейских государств Германия оказывает наибольшее количество военной помощи Украине, а в вопросах сроков поставок нет никаких проволочек.В частности, говорилось о танках Leopard, которые немцы готовят для отправки в Украину.



Владимир Зеленский и Риши Сунак в Лондоне / Фото The Times

В то же время, несмотря на то, что танки в Украину еще не доехали, а вопрос поставок самолетов до сих пор окутан туманом, в Кремле начинают нервничать. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков поспешил пригрозить европейцами за возможные поставки истребителей для Украины. При этом сразу подчеркнул, что это якобы не изменит ситуацию на фронте.

Мы это воспринимаем как ничто иное как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью,

– сказал Песков.

Угрозы Кремля уже стали традицией, ведь они раздаются всякий раз, когда Запад объявляет о возможности новых поставок оружия для Украины. В то же время, западные страны все менее серьезно их воспринимают, ведь Россия лишь громко угрожает, при этом никогда не предпринимает реальных действий.

Европа не собирается мириться с российской агрессией и сделает все возможное, чтобы победить Украину. Именно для подтверждения своей солидарности с нашей страной официальный Брюссель пригласил президента Украины выступить перед Европарламентом.

Громкое выступление в Европарламенте: мир должен был это услышать сейчас

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель ранним утром и выступил перед Европейским парламентом. Евродепутаты встретили президента Украины овациями, а флаги Украины были видны не только на официальной трибуне, но и в руках европейских парламентариев. Мероприятие началось с мощного выступления главы парламента Роберты Метсолы. Она подчеркнула, что будущее Украины – в Европейском Союзе, а также подчеркнула важность расширения поставок оружия для Украины.

Вам нужно победить, и теперь страны-члены (ЕС) должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставление систем дальнего радиуса действия и реактивных самолетов, необходимых для защиты вашей свободы,

– заявила Роберта Метсола.

Выступление президента Украины началось с благодарности европейскому сообществу за принципиальную позицию и широкую поддержку Украины со стороны стран-членов ЕС. Зеленский подчеркнул, что для Украины европейский образ жизни и путь в ЕС – это путь домой. И именно это стремление Украины пытается сегодня уничтожить Россия.



Владимир Зеленский выступает перед Европарламентом / Фото AFP

Зеленский также подчеркнул, что Россия сознательно разрушает все гуманистические ценности, чтобы продолжать войну против Украины и подчеркнул, что Россия пытается сделать нормой жизни ужасы 30–40-х годов ХХ века.

Все 140 миллионов граждан в России для Кремля – это всего лишь тела, чтобы нести оружие в Украину. Верховенство покорности и насилия – это русский образ жизни, "rules вместо права",

– заявил президент Украины.

Владимир Зеленский также обратился ко всем гражданам Евросоюза. Он подчеркнул, что судьба Европы никогда не зависела только от политиков и подчеркнул важность общественного мнения, способного повлиять на результат политических решений и в конечном счете и на победу Украины в войне. В частности, президент Украины поблагодарил европейцев за поддержку украинских беженцев и всех граждан Украины.

Президент также подчеркнул важность резолюции Европарламента о поддержке статуса Украины как кандидата в члены ЕС и подчеркнул, что это стало дополнительной мотивацией для украинцев бороться и оставаться на европейском пути. Зеленский также уверен, что после победы Украина станет полноправным членом Европейского Союза, от чего выиграют все – и Украина, и ЕС.

Почему личные встречи так важны

Речь Владимира Зеленска была очень важной составляющей его визита в Брюссель. Президент сделал акцент именно на обращении к европейским гражданам, что, очевидно, является важным элементом для повышения поддержки Украины в обществах европейских государств. Впрочем, сама речь является более церемониальной, ведь основной целью подобных визитов всегда являются именно кулуарные и личные встречи с лидерами стран-членов ЕС.

Предварительно известно, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Мелони неожиданно стала мощной сторонницей Украины, даже несмотря на то, что в ее коалиции в итальянском парламенте присутствуют пророссийские политики.

Впрочем, это не мешает Италии активно посылать Украине гуманитарную и военную поддержку. Мелони также была не очень рада незапланированному визиту Зеленского в Париж, однако, судя по всему, ее претензия была направлена именно к организаторам этого визита – Макрону и Шольцу, которые вместо демонстрации единства Европы в очередной раз попытались перетянуть на себя одеяло.

О передаче Украине новейшей системы ПВО ЗРК SAMP-T будет объявлено в ближайшие несколько дней.

– пообещала Мелони.

В Польшу на кофе. И не только

Зеленский также встретился прежде всего с теми лидерами, которые высказывают довольно неоднозначную позицию. Зеленский пообщался и попытался убедить в невозможности мирных соглашений с Россией лидеров Австрии и Венгрии, которые до сих пор высказывали сомнения относительно целесообразности военной поддержки Украины и призывали к переговорам.Но, похоже, лидеры этих стран хотят и дальше прикрываться "нейтральностью" в этом вопросе.

Президент Зеленский, возвращаясь из Брюсселя после участия в саммите ЕС, встретился в польском Жешуве с президентом Анджеем Дудой. Как подчеркнул руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, встреча президентов Польши и Украины состоялась в четверг поздно вечером и длилась более двух часов.

Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию в регионе, а также необходимость дальнейших совместных усилий по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Кроме того, Зеленский и Дуда обсудили повестку дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский также может настаивать на создании так называемой "коалиции истребителей", по аналогии с "танковой коалицией", которая позволила создать мощное давление по поставкам танков и ускорила принятие этого решения.

О подобной идее уже высказывалось министерство обороны Польши. Возможно, именно это и стало главной темой разговора двух лидеров.