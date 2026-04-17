С конкретными предложениями, – эксперт раскрыл, что Зеленский повез в Европу

Президент Владимир Зеленский продолжает серию поездок в европейские страны, параллельно продвигая украинские интересы и в других регионах. За этими визитами, похоже, стоит более широкий замысел, чем отдельные переговоры о помощи или текущей поддержке.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала предположил, что Украина пытается собрать новую конфигурацию безопасности вокруг Европы. По его словам, Зеленский ездит к партнерам не с просьбами, а с конкретными наработками, которые могут быть важными сразу в нескольких сферах.

Зеленский везет в Европу новую конфигурацию безопасности

Европейское турне Зеленского Иван Ус связывает не только с нынешними визитами в Норвегию, Германию, Италию и Нидерланды. По его мнению, эта серия переговоров продолжает предыдущие поездки президента в страны Залива, а также в Турцию и Сирию. Все это он рассматривает как попытку собрать более широкий формат партнерства, который соединит Европу, Турцию и Ближний Восток.

У меня складывается такое ощущение, что сейчас президент хочет сформировать, возможно, будущий некий союз безопасности, который будет включать и страны Ближнего Востока, и Турцию, и страны Европы,

– предположил Ус.

Эта логика, по его словам, усилилась из-за противоречивой политики США. Европа все четче получает сигнал, что должна сама заботиться о собственной безопасности, а Украина в этой конструкции уже выступает не только как государство, которому помогают, а как страна, предлагающая свои решения. Турция в этой схеме важна с точки зрения военной безопасности, а Ближний Восток – с точки зрения энергетики.

Мы приходим не просто с просьбой: "Возьмите нас к себе", мы приходим с конкретными наработками, с конкретными предложениями,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

В этом он и видит общую логику всех последних визитов. Украина пытается показать, что уже сейчас может быть полезной Европе сразу в нескольких направлениях безопасности.

Зеленский в Европе продвигает деньги и новые санкции

Кроме договоренностей по безопасности, в этом турне речь идет и о больших финансовых решениях для Украины. На Рамштайн, по словам Ивана Уса, было важное решение о 60 миллиардах долларов ежегодной поддержки.

Вниманию! Генсек НАТО Марк Рютте на заседании "Рамштайн" заявил о военной поддержке для Украины на 60 миллиардов долларов в 2026 году. По его словам, эти средства должны пойти прежде всего на ПВО, дроны и боеприпасы увеличенной дальности.

Параллельно президент в европейских столицах говорит и о более широком пакете средств, который должен поддержать украинскую экономику. Обсуждают и новое санкционное давление на Россию, который в Европе до сих пор не довели до конца. Во время визита в Италию с Джорджей Мелони, по его словам, говорили и о деньгах для Украины, и о необходимости принять 20-й пакет санкций, которого до сих пор нет.

Напомним! В Евросоюзе хотят как можно быстрее завершить и решение по займу на 90 миллиардов евро для Украины, и 20-й пакет санкций против России. После поражения Виктора Орбана в Венгрии в Брюсселе и Берлине ожидают, что оба вопроса могут сдвинуться в ближайшее время.

Работа над ним продолжается, но Киев пытается ускорить это решение.

Нужны эти деньги, они необходимы украинской экономике, как и надо принимать 20-й пакет санкций,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Это нужно еще и для того, чтобы в Европе не вернулись к старой логике торговли с Россией через ее ресурсы. В этих переговорах Зеленский, по его оценке, постоянно подводит партнеров к одной мысли: давление на Москву нельзя ослаблять.

Последние новости о международной поддержке Украины