Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу припустив, що Україна намагається зібрати нову конфігурацію безпеки навколо Європи. За його словами, Зеленський їздить до партнерів не з проханнями, а з конкретними напрацюваннями, які можуть бути важливими одразу в кількох сферах.

Зеленський везе до Європи нову безпекову конфігурацію

Європейське турне Зеленського Іван Ус пов'язує не лише з нинішніми візитами до Норвегії, Німеччини, Італії та Нідерландів. На його думку, ця серія переговорів продовжує попередні поїздки президента до країн Затоки, а також до Туреччини і Сирії. Усе це він розглядає як спробу зібрати ширший формат партнерства, який поєднає Європу, Туреччину і Близький Схід.

У мене складається таке відчуття, що зараз президент хоче сформувати, можливо, майбутній якийсь безпековий союз, який включатиме і країни Близького Сходу, і Туреччину, і країни Європи,

– припустив Ус.

Ця логіка, за його словами, посилилась через суперечливу політику США. Європа дедалі чіткіше отримує сигнал, що має сама дбати про власну безпеку, а Україна в цій конструкції вже виступає не лише як держава, якій допомагають, а як країна, що пропонує свої рішення. Туреччина в цій схемі важлива з погляду військової безпеки, а Близький Схід – з погляду енергетики.

Ми приходимо не просто з проханням: "Візьміть нас до себе", ми приходимо з конкретними напрацюваннями, з конкретними пропозиціями,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

У цьому він і бачить спільну логіку всіх останніх візитів. Україна намагається показати, що вже зараз може бути корисною Європі одразу в кількох напрямах безпеки.

Зеленський у Європі просуває гроші й нові санкції

Окрім безпекових домовленостей, у цьому турне йдеться і про великі фінансові рішення для України. На Рамштайні, за словами Івана Уса, було важливе рішення про 60 мільярдів доларів щорічної підтримки.

До уваги! Генсек НАТО Марк Рютте на засіданні "Рамштайну" заявив про військову підтримку для України на 60 мільярдів доларів у 2026 році. За його словами, ці кошти мають піти насамперед на ППО, дрони і боєприпаси збільшеної дальності.

Паралельно президент у європейських столицях говорить і про ширший пакет коштів, який має підтримати українську економіку. Обговорюють і новий санкційний тиск на Росію, який у Європі досі не довели до кінця. Під час візиту до Італії з Джорджею Мелоні, за його словами, говорили і про гроші для України, і про потребу ухвалити 20-й пакет санкцій, якого досі немає.

Нагадаємо! У Євросоюзі хочуть якнайшвидше завершити і рішення щодо позики на 90 мільярдів євро для України, і 20-й пакет санкцій проти Росії. Після поразки Віктора Орбана в Угорщині в Брюсселі та Берліні очікують, що обидва питання можуть зрушити найближчим часом.

Робота над ним триває, але Київ намагається пришвидшити це рішення.

Потрібні ці гроші, вони необхідні українській економіці, як і треба приймати 20-й пакет санкцій,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Це потрібно ще й для того, щоб у Європі не повернулися до старої логіки торгівлі з Росією через її ресурси. У цих переговорах Зеленський, за його оцінкою, постійно підводить партнерів до однієї думки: тиск на Москву не можна послаблювати.

