Про це пише італійське агентство Rai.
Дивіться також До України приїдуть Кушнер і Віткофф: Зеленський сказав, чи відома дата візиту
Куди саме прибув Зеленський у Римі?
Італійське агентство написало, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Палаццо Кіджі на зустріч з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні. Після цього очікуються спільні заяви для преси.
Довідково! Палаццо Кіджі – резиденція прем'єр-міністра Італії з 1961 року. Будівля розташована у Римі на П'яцца Колона навпроти Колони Марка Аврелія та навпроти Палаццо Ведекінд. Палац було збудовано поміж 1578 та 1587 роками, з 1922 по 1961 рік там розташовувалося міністерство закордонних справ Італії.
Також прибуття Зеленського до Риму підтвердив Суспільному речник президента Сергій Никифоров.
Раніше візит Володимира Зеленського в Рим анонсували в італійському уряді. Приїзд українського лідера до столиці Італії очікувався о 16:30 за київським часом.
Де ще був президент нещодавно?
Володимир Зеленський 14 квітня прибув із робочим візитом до норвезької столиці Осло та зустрівся із прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере. За підсумками лідери підписали оборонну угоду.
Також політики обговорили майбутню співпрацю у виробництві та застосуванні БпЛА. Окрім того, йшлося про енергетичне партнерство між Норвегією та Україною.
Цього ж дня раніше Володимир Зеленський здійснив візит у Берлін. Президент зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також взяв участь у міжурядових українсько-німецьких консультаціях.