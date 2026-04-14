Про таке журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Яка мета візиту Зеленського до Німеччини?

Програма візиту передбачає, зокрема, зустріч Володимира Зеленського із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також участь обох лідерів у міжурядових українсько-німецьких консультаціях.

Разом із президетом до Берліна приїхали також заступники керівника ОП Сергій Кислиця та Павло Паліса.

Крім цього, на зустрічі присутні заступник керівника ОП Ігор Жовква, радник президента Олександр Камишін, посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Нагадаємо! Раніше Фрідріх Мерц наголосив, що Європа не погодиться на жодні домовленості щодо України без своєї безпосередньої участі. Він також закликав США посилити тиск на Путіна, щоб досягти конкретних результатів у мирних переговорах.

Крім того, цього ж дня глава держави вирушить до Норвегії, де проведе переговори з прем'єр-міністром Йонасом Гар Стере.

