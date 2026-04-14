О таком журналисту сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Какова цель визита Зеленского в Германию?

Программа визита предусматривает, в частности, встречу Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также участие обоих лидеров в межправительственных украинско-немецких консультациях.

Вместе с президентом в Берлин приехали также заместители руководителя ОП Сергей Кислица и Павел Палиса. Кроме того, на встрече присутствуют заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, советник президента Александр Камышин, посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Напомним! Ранее Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа не согласится ни на какие договоренности по Украине без своего непосредственного участия. Он также призвал США усилить давление на Путина, чтобы добиться конкретных результатов в мирных переговорах.

Кроме того, этого же дня глава государства отправится в Норвегию, где проведет переговоры с премьер-министром Йонасом Гар Стере.

