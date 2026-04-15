Об этом пишет итальянское агентство Rai.
Итальянское агентство написало, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Палаццо Киджи на встречу с премьер-министром Джорджией Мелони. После этого ожидаются совместные заявления для прессы.
Справочно! Палаццо Киджи – резиденция премьер-министра Италии с 1961 года. Здание расположено в Риме на Пьяцца Колонна напротив Колонны Марка Аврелия и напротив Палаццо Ведекинд. Дворец был построен между 1578 и 1587 годами, с 1922 по 1961 год там располагалось министерство иностранных дел Италии.
Также прибытие Зеленского в Рим подтвердил Суспильному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Ранее визит Владимира Зеленского в Рим анонсировали в итальянском правительстве. Приезд украинского лидера в столицу Италии ожидался в 16:30 по киевскому времени.
Владимир Зеленский 14 апреля прибыл с рабочим визитом в норвежскую столицу Осло и встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. По итогам лидеры подписали оборонное соглашение.
Также политики обсудили будущее сотрудничество в производстве и применении БПЛА. Кроме того, речь шла об энергетическом партнерстве между Норвегией и Украиной.
В этот же день ранее Владимир Зеленский совершил визит в Берлин. Президент встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также принял участие в межправительственных украинско-немецких консультациях.