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      "Европейскую Солидарность" и "Народный фронт" не взяли в крупнейшую европейскую партию

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      "Европейская солидарность" и "Народный фронт" не взяли в Европейскую народную партию
      "Европейская солидарность" и "Народный фронт" не взяли в Европейскую народную партию / ru1.md

      Партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Народный фронт" Арсения Яценюка не взяли в Европейскую народную партию, потому что не верят, что они борются с коррупцией и вообще являются настоящими политическими партиями.

      Об этом написала глава общественной организации "Декларации под контролем", член Совета общественного контроля НАБУ Саша Дрик в своем блоге на сайте издания "Украинская правда".

      Читайте также: Это решение дает много возможностей для "Самопомочи", – Садовый о членстве в ЕНП партии

      Что известно о Европейской народной партии?

      Это объединенная общеевропейская политическая партия, которая объединяет отдельные национальные христианско-демократические и консервативные партии. Она основана в 1976 году и является крупнейшей в Европарламенте. На сегодня партия имеет в составе 80 партий из 42 стран, и на недавних выборах в Европарламент снова получила наибольшее количество мест.

      Несколько часов назад член партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев распространил в Facebook сообщение о том, что "Европейская народная партия приняла решение о принятии "Европейской Солидарности" в статусе наблюдателя (...) Решение вступает в силу в сентябре".

      Однако Дрик заявила, что это неправда. Так как в новости на сайте ЕНП сказано дословно: "Члены Политической Ассамблеи согласились предоставить после ожидаемых выборов членство "Европейской Солидарности" и "Народному фронту", которое вступит в силу при условии сотрудничества с антикоррупционными мерами и жизнеспособности политической партии".

      То есть членство этим партиям не предоставляли, и даже о сентябре не говорится. Членство возможно только при определенных условиях, где одно из ключевых – борьба с коррупцией.

      Європейська народна партія сайт
      Сообщение на сайте Европейской народной партии

      Для понимания разницы – одну украинскую партию приняли. Это "Самопомич". Без условий и без необходимости доказывать свою состоятельность как политической партии, и последовательность в вопросах борьбы с коррупцией,
      – написала Дрик.

      Другими словами, отметила активистка, для европейцев борьба с коррупцией в Украине была и будет ключевым показателем в оценке государства и его политических лидеров. Последовательность в этом вопросе является критерием для интеграции в европейский политический процесс.

      Украинцы уже дали оценку этой "успешной" борьбе во главе с президентом Порошенко на президентских выборах, считает активистка. Теперь, перед парламентскими выборами, европейцы дали оценку двум провластным партиям. А украинцы – должны дать на парламентских.

      "В связи с этим, внимание, вопрос: для чего нам в парламенте политические силы, которые 5 лет проваливали борьбу с коррупцией? Для чего депутаты "БПП" так хотят в парламент, что лгут европейским коллегам для своего политического спасения? И как порошенковская "ЕС" будет интегрировать Украину в ЕС, если им там не верят? Выводы делайте сами", – резюмировала Дрик.

      Напомним, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя. Такое решение приняла ЕНП на заседании в Брюсселе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Арьев Самопомич Евросоюз Европарламент Европа Народный фронт Европейская солидарность
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