Это решение дает много возможностей для "Самопомочи", – Садовый о членстве в ЕНП партии
Партия "Самопомич" стала членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя – это статус членства для партий из стран, не входящих в состав Евросоюза.
Мэр Львова и глава партии "Самопомощь" Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала подчеркнул, что такое решение Европейской народной партии было ожидаемым.
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Он ответил, что ему приятно, что в ЕНП признали усилия "Самопомочи", ведь партия всегда держала твердую позицию относительно совместного пользования Европейского Союза.
Это решение дает много возможностей для "Самопомочи", в частности быть более задействованной в структурной работе с различными партиями с ЕС, набираться опыта и новых знакомств. А также строить европейскую Украину, перенимая европейский опыт,
– ответил Садовый.
Почему партии "Солидарность" и "Народный фронт" получат этот статус только в сентябре? Андрей Садовый отметил,что этим партиям отсрочили срок получения этого статуса, поскольку у ЕНП есть некоторые вопросы. "Лично к "Самопомочи" никаких вопросов нет, потому что мы занимаем твердую проевропейскую и антикоррупционную позицию", – добавил он.
Что известно о Европейской народной партии?
Это объединенная общеевропейская политическая партия, которая объединяет отдельные национальные христианско-демократические и консервативные партии. Численно больше общеевропейское партийное объединение Европы. Основана в 1976 году.
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