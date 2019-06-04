20:41
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Це рішення дає багато можливостей для "Самопомочі", – Садовий про членство партії в ЄНП

      170 Читать новость на русском

      Партія "Самопоміч" стала членом Європейської народної партії у статусі спостерігача – це статус членства для партій з країн, які не входять до складу Євросоюзу.

      Мер Львова та голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу наголосив, що таке рішення Європейської народної партії було очікуваним.

      Читайте також: "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії

      Він відповів, що йому приємно, що у ЄНП визнали зусилля "Самопомочі", адже партія завжди тримала тверду позицію щодо спільного користування Європейським Союзом.

      Це рішення дає багато можливостей для "Самопомочі", зокрема бути більше задіяною у структурній роботі з різними партіями з ЄС, набиратися досвіду та нових знайомств. А також будувати європейську Україну, переймаючи європейський досвід,
      – відповів Садовий.

      Чому партії "Солідарність" та "Народний фронт" отримають цей статус лише у вересні? Андрій Садовий зазначив, що цим партіям відтермінували термін отримання цього статусу, оскільки у ЄНП мають деякі запитання них. "Особисто до "Самопомочі" ніяких питань немає, бо ми займаємо тверду проєвропейську і антикорупційну позицію", – додав він.

      Що відомо про Європейську народну партію? Це об’єднана загальноєвропейська політична партія, яка поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Чисельно найбільше загальноєвропейське партійне об’єднання Європи. Заснована в 1976 році.

      blog_ava
      Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова
      сьогодні
      6090
      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Європейська солідарність Народний фронт Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      сьогодні , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 600
      Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      сьогодні , 19:01 Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      Світлана Попова 523
      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      сьогодні , 18:08 Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      5127
      Жахіття і романтика війни
      сьогодні , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 397
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 16:15 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 19205
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук