Це рішення дає багато можливостей для "Самопомочі", – Садовий про членство партії в ЄНП

Партія "Самопоміч" стала членом Європейської народної партії у статусі спостерігача – це статус членства для партій з країн, які не входять до складу Євросоюзу.

Мер Львова та голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу наголосив, що таке рішення Європейської народної партії було очікуваним.

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Він відповів, що йому приємно, що у ЄНП визнали зусилля "Самопомочі", адже партія завжди тримала тверду позицію щодо спільного користування Європейським Союзом.

Це рішення дає багато можливостей для "Самопомочі", зокрема бути більше задіяною у структурній роботі з різними партіями з ЄС, набиратися досвіду та нових знайомств. А також будувати європейську Україну, переймаючи європейський досвід,

– відповів Садовий.

Чому партії "Солідарність" та "Народний фронт" отримають цей статус лише у вересні? Андрій Садовий зазначив, що цим партіям відтермінували термін отримання цього статусу, оскільки у ЄНП мають деякі запитання них. "Особисто до "Самопомочі" ніяких питань немає, бо ми займаємо тверду проєвропейську і антикорупційну позицію", – додав він.

Що відомо про Європейську народну партію? Це об’єднана загальноєвропейська політична партія, яка поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Чисельно найбільше загальноєвропейське партійне об’єднання Європи. Заснована в 1976 році.