"Європейську Солідарність" і "Народний фронт" не взяли в найбільшу європейську партію

Партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Народний фронт" Арсенія Яценюка не взяли до Європейської народної партії, бо не вірять, що вони борються з корупцією і взагалі є справжніми політичними партіями.

Про це написала голова громадської організації "Декларації під контролем", член Ради громадського контролю НАБУ Саша Дрік у своєму блозі на сайті видання "Українська правда".

Читайте також: Це рішення дає багато можливостей для "Самопомочі", – Садовий про членство партії в ЄНП

Що відомо про Європейську народну партію?

Це об’єднана загальноєвропейська політична партія, яка поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Вона заснована в 1976 році та є найбільшою в Європарламенті. На сьогодні партія має у складі 80 партій з 42 країн, і на нещодавніх виборах до Європарламенту знову отримали найбільшу кількість місць.

Кілька годин тому член партії "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв поширив у Facebook допис про те, що "Європейська народна партія ухвалила рішення про прийняття "Європейської Солідарності" в статусі спостерігача (…) Рішення вступає в силу у вересні".



Проте Дрік заявила, що це неправда. Адже в новині на сайті ЄНП сказано дослівно: "Члени Політичної Асамблеї погодилися надати після очікуваних виборів членство "Європейській Солідарності" і "Народному фронту", яке набуде чинності за умов співпраці з антикорупційними заходами і життєздатності політичної партії".

Тобто членства цим партіям не надавали, і навіть про вересень не мовиться. Членство можливе лише за певних умов, де одна з ключових – боротьба з корупцією.



Повідомлення на сайті Європейської народної партії

Для розуміння різниці – одну українську партію сьогодні прийняли. Це "Самопоміч". Без умов і без необхідності доводити свою спроможність як політичної партії, і послідовність у питаннях боротьби з корупцією,

– написала Дрік.

Іншими словами, зауважила активістка, для європейців боротьба з корупцією в Україні була і буде ключовим показником в оцінці держави і її політичних лідерів. Послідовність у цьому питанні є критерієм для інтеграції в політичний європейський процес.



Українці вже дали оцінку цій "успішній" боротьбі на чолі з президентом Порошенком на президентських виборах, вважає активістка. Тепер, перед парламентськими виборами, європейці дали оцінку двом провладним партіям. А українці – мають дати на парламентських.



"У зв'язку із цим, увага, питання: для чого нам в парламенті політичні сили, які 5 років провалювали боротьбу з корупцією? Для чого депутати "БПП" аж так хочуть у парламент, що аж оббріхують європейських колег для свого політичного порятунку? І як порошенківська "ЄС" буде інтегрувати Україну до ЄС, якщо їм там не вірять? Висновки робіть самі", – резюмувала Дрік.

Нагадаємо, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача. Таке рішення ухвалила ЄНП на засіданні у Брюсселі.