Европу ждет тяжелый 2022 год, – The Guardian

Если напряжение на границах Украины, которое сейчас фиксируют, не приведет к открытому конфликту, 2022 год все равно будет тяжелым.

В материале The Guardian говорится, что Владимир Путин фактически хочет вернуться в 1990-е годы. Тогда бывшие страны Варшавского договора, в частности, Эстония, не присоединились к НАТО.

Заметьте За новое вторжение России в Украину будут жесткие санкции, – глава МИД Великобритании

Фактически Путин хотел бы восстановить СССР. Глава Кремля до сих пор оплакивает его гибель.

Россия не может получить право вето

Приоритетом для Западного альянса является продемонстрировать: такой опасный ревизионизм – неприемлем. Россия не может получить право вето на членство Украины или Грузии в НАТО.

Путин не должен возродить "ближнее зарубежье" – оно кануло в лету вместе с советским периодом. Россия не будет диктовать, где должны располагаться западные силы.

Переговоры по мерам укрепления доверия, чтобы смягчить так называемое "беспокойство России" выглядят как умеренный путь вперед.

Геополитическая головоломка и угроза

Российские военные у границ Украины и агрессивная риторика Кремля дает понять: Путин не намерен ослаблять давление на лидеров Европы.

Это – геополитическая головоломка для Вашингтона. Между тем для Европы – непосредственная угроза, подстерегающая на пороге.

По словам издания, хаотичный вывод войск США из Афганистана свидетельствует, что гарантиям безопасности США уже нельзя доверять так, как раньше.

"Америка вернулась"

Байден во время саммита G7 заявил, что "Америка вернулась". Президент США сосредоточен на сдерживании Китая и внутренней повестке дня.

Его политический курс – движется неравномерно. Тем временем распространение коронавируса набирает обороты. Законопроекты направленные на экономическое восстановление после пандемии, были модифицированы или заблокированы некоторыми демократами в Конгрессе.

Кроме того, впереди у Байдена – сложная кампания перед промежуточными выборами в ноябре.

Новый год начинается с волнующей ноты

Новый год начинается с волнующей ноты. Евросоюз зажат между агрессивной Москвой и Америкой. Хуже всего, что очередной кризис может назреть также между Францией и Германией.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начали диалог. В то же время двум странам будет сложно достичь сближения.

Между ними существует ряд разногласий. В частности, относительно энергетической политики ЕС, "зеленого перехода" и усилий Франции классифицировать ядерную энергию как "устойчивый" источник во время быстрого роста цен на газ.

Макрон стремится, чтобы Германия поддерживала больше общеевропейских расходов. В то же время в официальном Берлине такая стратегия не является очень популярной.

Европе придется урегулировать такие проблемы:

спор между Брюсселем, Польшей и Венгрией по конституционным вопросам;

напряжение на Балканах;

ядерные амбиции Ирана;

нерешенные вопросы по Brexit

Еще одна проблема – Омикрон

Сейчас у Европы нет четкого скоординированного ответа на распространение Омикрона. Страны вводят различные противоречивые карантинные ограничения.

Условия окончания пандемии