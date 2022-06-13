Европы не станет, – в Госдуме маразматически отреагировали на идею предоставления Украине ядерного оружия

Депутат российской госдумы Вячеслав Володин в очередной раз отметился циничным заявлением об Украине. На этот раз у него "подгорело" из-за предложения депутата Европарламента и эксглавы МИД Польши Радослава Сикорского предоставить нашей стране ядерное оружие.

В своей маразматической манере российский политик сказал, что из-за такого шага не станет "ни Украину, ни самой Европы".

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Володин заявил, что с такими депутатами проблемы у европейцев будут гораздо серьезнее, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня. И в этом контексте он напомнил о беженцах, инфляции и энергетическом кризисе. Однако депутат российской госдумы "забыл" сказать, что все это повлекло за собой российскую агрессию.

Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, как и Европы,

– подчеркнул российский депутат.

Далее политик подчеркнул, что депутату Европарламента "необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под наблюдением". Ну и, конечно же, не обошлось без желаний "освободить" Украину.

"Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризовать ее, обеспечив безъядерный статус страны", – добавил он.

Что известно о заявлении Сикорского

Российским военным сейчас удалось "освободить" Украину от гражданской инфраструктуры, родовых, школ, домов, многих детей и взрослых - от жизни, а всех украинцев - от покоя.

В эфире "Эспрессо" Радослав Сикорский заявил, что после того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, Россия нарушила этот меморандум . Именно поэтому, по его мнению, Запад может предоставить Украине возможность защитить свою независимость.

"Не думаю, что Путин решится атаковать территорию НАТО ядерным оружием. Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. Россия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому составах и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация И если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделениям или авиационным, или артиллерийским, или ракетным, то это бы свидетельствовало о том, что Россия готовится к чему-то подобному. Но ничего такого не происходит" - отметил депутат Европарламента.

Сикорский отметил, что сложнее то, как убедить Путина, что для него было бы слишком рискованным вести такой приказ в отношении Украины, которая не является формальным членом НАТО и нашим союзником.

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