Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

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Немецкий политик отметила, что в отношениях со страной-агрессором Европейский Союз имеет "позицию силы".

Если взглянуть на экономические отношения – Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% импорта,

– сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что этот дибаланс, вероятно, будет расти, поскольку российская экономика строится на нефти и газе – на них приходится 25% ВВП России. Мир сейчас отходит от углеродного топлива, и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что основой для восстановления и инновационного экономического развития является европейское зеленое соглашение. Договор позволяет повысить устойчивость стран Евросоюза, которые все шире используют возобновляемые источники "зеленой" энергии.

ЕС будет действовать с позиции силы

Во время саммита в Брюсселе европейские лидеры согласились относительно долгосрочного стратегического подхода по отношению к России. Решение было принято на основе доклада о состоянии и перспективах отношений между ЕС и страной-агрессором.

Как свидетельствует этот доклад, мы сейчас находимся на отрицательной спирали, и должны быть готовы к дальнейшему снижению. Поэтому мы согласились отталкивать, когда Россия направляет действия против Европейского Союза и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека,

– добавила политик.

Урсула фон дер Ляйен подытожила: "Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам, чтобы достигать наших целей, например, если мы говорим о климатических изменениях или об общественном здоровье".