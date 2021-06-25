Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі.

Читайте також У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій

Німецька політикиня зазначила, що у відносинах з країною-агресором Європейський Союз має "позицію сили".

Якщо поглянути на економічні відносини – Росія представляє менше 5% товарів, які були імпортовані в ЄС. Водночас Євросоюз є найбільшим торговельним партнером для Росії, і ми поставляємо туди більше 47% російського імпорту,

– сказала вона.

Президентка Єврокомісія зазначила, що цей дибаланс, ймовірно, зростатиме, оскільки російська економіка будується на нафті та газі – на них припадає 25% ВВП Росії. Світ нині відходить від вуглецевого пального і Росія буде змушена адаптувати власну економіку.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що основою для відновлення та інноваційного економічного розвитку є Європейська зелена угода. Договір дозволяє підвищити стійкість країн Євросоюзу, які дедалі ширше використовують поновлювальні джерела "зеленої" енергії.

ЄС діятиме з позиції сили

Під час саміту в Брюсселі європейські лідери погодилися щодо довгострокового стратегічного підходу по відношенню до Росії. Рішення ухвалили на основі доповіді про стан та перспективи відносин між ЄС і країно-агресором.

Як свідчить ця доповідь, ми зараз знаходимося на негативній спіралі, і маємо бути готовими до подальшого зниження. Тож ми погодилися відштовхувати, коли Росія спрямовує дії проти Європейського Союзу і проти того, за що ми стоїмо, коли вона порушує права людини,

– додала політикиня.

Урсула фон дер Ляєн підсумувала: "Ми будемо стримувати Росію, коли вона намагатиметься підривати наші інтереси. І будемо взаємодіяти з Росією, коли це відповідатиме нашим інтересам, щоб досягати наших цілей, наприклад, якщо ми говоримо про кліматичні зміни або про громадське здоров'я".