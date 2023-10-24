Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Олег Лисной. Он считает, что ЕС проводит в отношении Венгрии взвешенную, но и жесткую политику. В то же время, предстоящая реформа Евросоюза может помочь Брюсселю уменьшить влияние Избрания на принятие решений.

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Напряженные отношения ЕС и Венгрии

В последнее время у Венгрии есть некоторые проблемы в отношениях с Европейским союзом. Только за последние несколько дней Будапешт:

отказался поддержать запланированные 500 млн евро на военную помощь Украине;

неожиданно сравнил ЕС с Советским союзом, назвав оба образования желающими лишить Венгрию ее идентичности.

Однако такие действия и заявления Орбана не должны никого удивлять, ведь Венгрия имеет долгую историю недоразумений с Брюсселем, а политические оппоненты популистских венгерских властей не смогли убедить венгров изменить курс страны в 2022 году.

Почему в ЕС недовольны Венгрией Венгрия начала отходить от европейских правовых норм еще в 2014 году, но только в начале новой декады Брюссель серьезно взялся за нарушение прав человека в этой стране. Для этого специально принял закон об условиях регуляции бюджета Евросоюза, который позволил Еврокомиссии "замораживать" выделение средств в страны, где есть проблемы с верховенством права. Используя эту норму, в 2022 году ЕС сначала заморозил 6-миллиардную помощь Будапешту, а затем и 22-миллиардную программу из "Фонда сплочения", которая была рассчитана до 2027 года. Причины этого решения – проблемы с независимостью судебной системы и дискриминация ЛГБТ-сообщества на законодательном уровне. Для Орбана эти деньги крайне важны, ведь без них венгерская экономика показывает не лучшие результаты. В частности, именно в Венгрии в 2022 году была зафиксирована самая высокая в Европе инфляция, а в 2023 году ее экономика вообще не будет расти. Для того чтобы исправить эту ситуацию, Будапешт пошел на договоренности с Евросоюзом, какие выполнение 27 пунктов соглашения о возвращении страны в демократическое русло для возобновления финансирования. И по состоянию на осень 2023 года Европарламент оценивает продвижение Венгрии в этих реформах как "недостаточное". Однако, пользуясь своим правом вето, Венгрия вставляет палки в колеса европейских инициатив по помощи Украины. И для того чтобы это вето сломать, Еврокомиссия, по сообщению Reuters, готова выделить Венгрии 13 млрд евро из 22 заблокированных, несмотря на недостаточный прогресс страны в возвращении в верховенство права.

"ЕС умеет быть жестким с Венгрией. У него есть рычаги для того, чтобы склонять Будапешт к поддержке коллегиального решения всех стран. Однако в эту игру можно играть вдвоем, и Венгрия также пытается выторговать для себя преференции, применяя или отзывая свое вето", – отметил Лисной.

Почему Евросоюз не выгоняет Венгрию

Дело в том, что в нормативы ЕС не предусматривается процедура принудительного лишения членства. Единственный способ выйти из объединенной Европы состоит в том, чтобы страна добровольно начала эту процедуру, как это сделала Великобритания в 2016 году.

И в Венгрии существуют политики, которые к этому призывают. Правда, сами венгры не желают выходить из Евросоюза, ведь в таком случае их страна потеряет немалые европейские дотации.

Брюссель не хочет создавать прецедент с принудительным выходом одного из своих членов, ведь это будет фактически соответствовать стремлениям Путина. Одна из глобальных целей диктатора состоит в том, чтобы разрушить европейское единство и оставить каждую из стран наедине со своими проблемами.

– подчеркнул политолог.

Кроме того, принудительное исключение из Евросоюза Венгрии может запустить "эффект домино" и увлечь за собой другие страны. Поэтому все больше европейских политиков начинают поддерживать реформу ЕС, особенно – в вопросе отмены единогласного одобрения решений.

Также этой реформе придает важность тот факт, что Брюссель готовится к расширению ЕС еще на 9 стран к 2030 году. Среди них должна быть и Украина, для которой переход к принятию решений квалифицированным большинством может быть выгоден.

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