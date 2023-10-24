Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Олег Лісний. Він вважає, що ЄС проводить щодо Угорщини виважену, але й жорстку політику. Водночас майбутня реформа Євросоюзу може допомогти Брюселю зменшити вплив Обрана на прийняття рішень.

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Напружені відносини ЄС та Угорщини

Останнім часом Угорщина має деякі проблеми у стосунках із Європейським союзом. Лише за останні кілька днів Будапешт:

відмовився підтримати заплановані 500 млн євро на військову допомогу Україні;

неочікувано порівняв ЄС із Радянським союзом, назвавши обидва утворення такими, що бажають позбавити Угорщину її ідентичності.

Однак такі дії та заяви Орбана не повинні нікого дивувати, адже Угорщина має тривалу історію непорозумінь із Брюселем, а політичні опоненти популістської угорської влади не змогли переконати угорців змінити курс країни у 2022 році.

Чому в ЄС незадоволені Угорщиною Угорщина почала відходити від європейських правових норм ще в 2014 році, але лише на початку нової декади Брюсель серйозно взявся за порушення прав людини в цій країні. Для цього спеціально ухвалили закон про умови регуляції бюджету Євросоюзу, який дозволив Єврокомісії "заморожувати" виділення коштів у країни, де є проблеми з верховенством права. Використовуючи цю норму, у 2022 році ЄС спочатку заморозив 6-мільярдну допомогу Будапешту, а потім і 22-мільярдну програму з "Фонду згуртування", що були розраховані до 2027 року. Причини цього рішення – проблеми з незалежністю судової системи та дискримінація ЛГБТ-спільноти на законодавчому рівні. Для Орбана ці гроші є вкрай важливими, адже без них угорська економіка показує ненайкращі результати. Зокрема, саме в Угорщині у 2022 році була зафіксована найвища в Європі інфляція, а в 2023 році її економіка взагалі не зростатиме. Для того, щоб якось виправити цю ситуацію, Будапешт пішов на домовленості із Євросоюзом, які виконання 27 пунктів угоди про повернення країни в демократичне русло задля відновлення фінансування. І станом на осінь 2023 року Європарламент оцінює просування Угорщини в цих реформах як "недостатнє". Однак, користуючись своїм правом вето, Угорщина вставляє палки в колеса європейських ініціатив щодо допомоги України. І для того, щоб це вето зламати, Єврокомісія, за повідомленням Reuters, готова виділити Угорщині 13 млрд євро із 22 заблокованих, попри недостатній прогрес країни у поверненні до верховенства права.

"ЄС вміє бути жорстким із Угорщиною. У нього є важелі для того, щоб схиляти Будапешт до підтримки колегіального рішення усіх країн. Однак у цю гру можна грати вдвох, і Угорщина також намагається виторговувати для себе преференції, застосовуючи або відкликаючи своє вето", – зазначив Лісний.

Чому Євросоюз не виганяє Угорщину

Справа в тому, що в нормативи ЄС не передбачають процедуру примусового позбавлення членства. Єдиний спосіб вийти з об’єднаної Європи полягає в тому, щоб країна добровільно розпочала цю процедуру, як це зробила Великобританія у 2016 році.

І в Угорщині існують політики, які до цього закликають. Щоправда, самі угорці не бажають виходити з Євросоюзу, адже в такому разі їхня країна втратить чималі європейські дотації.

Брюсель не хоче створювати прецендент із примусовим виходом одного зі своїх членів, адже це фактично відповідатиме прагненням Путіна. Одна з глобальних цілей диктатора полягає в тому, щоб зруйнувати європейську єдність і залишити кожну з країн сам-на-сам зі своїми проблемами,

– наголошує політолог.

Крім того, примусове виключення з Євросоюзу Угорщини може запустити "ефект доміно" і потягнути за собою інші країни. Тому дедалі більше європейських політиків починають підтримувати реформу ЄС, особливо – в питанні одностайного схвалення рішень.

Також цій реформі додає важливості той факт, що Брюсель готується до розширення ЄС на ще 9 країн до 2030 року. Серед них повинна бути й Україна, для якої перехід до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю може бути вигідним.

Олег Лісний про відносини ЄС та Угорщини: дивіться відео

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