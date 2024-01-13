Орбан играет против всей Европы: долго ли ЕС будет идти на уступки Венгрии

По информации Financial Times, Евросоюз готов пойти на уступки Венгрии для того, чтобы разблокировать решение о 50-миллиардной помощи Украине. Такой подход к решению проблемы может свидетельствовать о недостаточной решимости Брюсселя и отсутствии лидерства.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он отметил, что в своей политике по Венгрии ЕС не учитывает стратегические интересы Европы.

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Как ЕС решить проблему Орбана

Перипетии с условиями Венгрии относительно помощи Украине показывают, что Будапешту довольно часто удается вынуждать ЕС танцевать под свою дудку. И для того, чтобы это предотвратить, Брюссель должен действовать более жестко.

"Европейские политики не готовы признать, что действующая власть Венгрии играет против Европы. Если не занять жесткую позицию по отношению к ней, она будет постоянно угрожать своим "вето". Хотя часть третья статьи седьмой Соглашения о создании ЕС четко говорит, что страна может быть лишена голоса (в Европейском Совете – 24 Канал). И в Европарламенте уже говорят о том, чтобы использовать эту статью", – подчеркнул Усс.

Не может быть так, чтобы один из членов ЕС постоянно выступал против общей позиции всего блока. И хотя пока не все политики Евросоюза готовы к такому решению, нельзя исключать, что до конца 2024 года Виктору Орбану четко дадут понять, что это правило обязательно будет использовано против него.

В то же время, кроме лишения Венгрии права голоса, ЕС также может пересмотреть финансирование Будапешта из своего бюджета. Правительство Орбана выполняет очень много своих популистских обещаний именно благодаря "евросоюзовским" средствам.

"Венгрии нужно дать четкий сигнал о том, что пока в ней присутствуют политические силы, подрывающие единство Европейского союза, Будапешт не сможет получать финансирование из европейского бюджета в полном объеме. Не исключаю, что в таком случае венгры сами захотят сменить правительство Орбана, потому что поймут, что европейское будущее для них важнее", – предположил Усс.

Как ведет себя Венгрия в ЕС