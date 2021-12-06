Евросоюз готовится согласовать санкции против ЧВК "Вагнера"

Послы стран-членов Европейского Союза вскоре согласуют санкции против российской ЧВК "Вагнера". Ограничения будут распространяться и на троих россиян, сотрудничавших с боевиками.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк в соцсетях.

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Послы ЕС в среду (8 декабря – 24 канал) настроены дать "зеленый свет" санкциям против группы "Вагнера" ​​и трех россиян, связанных с группой,

– отметил журналист.

По его словам, введение ограничений будет происходить в соответствии с глобальным санкционным режимом Европейского Союза о нарушении прав человека.

Рикард Йозвяк также добавил, что Евросоюз впервые введет санкции в отношении двух россиян и трех российских организаций, подпадающих под сирийский режим санкций.

Санкции против ЧВК "Вагнера": что известно

Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков ЧВК "Вагнера". По его словам, действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усилению миграционных потоков в ЕС.

В свою очередь европейские политики обратили внимание на необходимость запрета на путешествия и замораживание активов для всех сотрудников компании. Кроме того, призвали страны, пользующиеся "услугами" вагнеровцев, прервать любые связи с боевиками.

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Наемников ЧВК "Вагнера" ​​обвиняют в военных преступлениях на Донбассе, в Сирии, Венесуэле и нескольких странах африканского континента.

Текст публикации Рикарда Йозвяка:

Послы ЕС в среду должны дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера" и трем россиянам, которые связаны с этими наемниками в рамках глобального режима санкций. Отдельно ЕС впервые введет санкции в отношении двух россиян и трех российских организаций, подпадающих под сирийский режим санкций.