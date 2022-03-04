Евросоюз может отключить от SWIFT новые банки России

В Европейском Союзе не исключают возможности отключения новых банков России от SWIFT. Такое решение может быть принято на фоне агрессии государства-оккупанта.

Список банков России, которые не смогут пользоваться SWIFT, действительно могут расширить. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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По его словам, страны-члены организации рассматривают такой вариант, однако пока соответствующее решение не было принято.

С ответной просьбой, как сказал глава дипломатии Евросоюза, выступили технические органы ЕС.

Посмотрим,

– сказал Боррель.

Уже 12 марта SWIFT отключит 7 российских банков от системы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что этого недостаточно. Ведь следует отключить все банки государства-агрессора.

Что такое SWIFT Это мировая межбанковская система, посредством которой передают информацию и осуществляют платежи, которую используют более 11 тысяч финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений.

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Жозеп Боррель предполагает, что Евросоюз рассматривает, может ли он отключить больше банков от SWIFT. Говорит, "технические органы" просят рассмотреть это, но никаких решений. "Посмотрим", – заметил Боррель.

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