Евросоюз может полностью запретить экспорт дорогих автомобилей в Россию

Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета на экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро.

Издание отмечает, что запрет коснется также лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов стоимостью более 5 тысяч евро.

Читайте также ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 500 миллионов – гуманитарной

Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche,

– отмечает Bloomberg.

В понедельник, 14 марта, COREPER (Комитет постоянных представителей ЕС) может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против России.

Австралия ввела санкции против 33 влиятельных россиян – кто попал в список: смотрите видео