Евросоюз не собирается платить за российский газ в рублях

Россия потребовала от Евросоюза производить оплату за газ в рублях. Однако на подобные требования никто не согласился.

Об этом 29 марта сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она отметила, что ЕС присоединяется к государствам из G7, которые отклонили требование российского президента Владимира Путина об оплате за газ в рублях.

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"Министры энергетики G7 и Еврокомиссия отклонили требование Путина об оплате поставок газа в рублях! Поэтому партнеры из G7 согласились призвать базирующиеся в их странах компании не соглашаться на такие требования", – написала Симсон.

Угрозы России

Оккупанты пытаются укрепить курс рубля и шантажируют Европу. Россия требует от "недружественных" стран платить за газ в их валюте. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия может полностью прекратить поставки газа.

Мы не будем поставлять бесплатно газ, это однозначно. В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно,

– сказал Песков.

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