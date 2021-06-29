Евросоюз и США отреагировали на запуск судебной реформы в Украине

В Евросоюзе отреагировали на принятие закона о Высшей квалификационной комиссии судей, который запускает судебную реформу в Украине. Относительно этого высказались и в американском посольстве.

Там приветствовали перезапуск этого органа и заявили, что готовы назначить своих экспертов в конкурсную комиссию. Такое заявление сделал в своем твиттере посол Евросоюза в Украине Маати Маасикас.

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Что еще говорят в ЕС

Принятие документа по ВККС он назвал решительным шагом к реформе судебной системы. В то же время Маасикас обратил внимание на то, что необходимо реформировать и Высший совет юстиции, чтобы судебная реформа была действительно всеобъемлющей. Он уточнил, что соответствующий законопроект пока еще разрабатывают.

Реакция США

В американском посольстве также поздравили Украину с принятием этого документа. И отметили, что ждут и на поддержку законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета правосудия. Там подчеркнули, что этот шаг сможет "дополнить сегодняшнее достижение".

Важно, что народные депутаты поддержали правку №453 в соответствующий законопроект. Согласно ей, решающий голос в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС будут иметь именно международные эксперты.