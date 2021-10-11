Евросоюз включит еще 8 человек в санкционный список за агрессию России против Украины

Европейский Союз включит в санкционный список 8 человек, которые своими действиями подрывали территориальную целостность Украины. Теперь в перечне будет 185 человек и 48 организаций.

Имена обнародуют в официальном журнале ЕС в течение 11 октября. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций,

– отметил журналист.

По словам представителя СМИ, в перечень включили тех людей, которые "Работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма".

ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз 8 сентября согласовал продление санкций против россиян

и российских компаний. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

Действующие санкции предусматривают:

Запрет на поездки в ЕС;

Замораживание активов;

Запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов для физических лиц и организаций, находящихся под санкциями.

Что известно о санкциях ЕС против России

Ограничения ввели в марте 2014 года. С тех пор их продлевали каждые полгода. Есть и другие санкции ЕС введенные из-за политики Москвы.



Так, санкции против российской экономики действуют до 31 января 2022 года. Ограничения из-за оккупации Крыма и Севастополя – до 23 июня 2022 года.

Текст публикации Рикарда Йозвяка:

ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС появятся позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций.