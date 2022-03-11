Евросоюз запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

11 марта 2022 , 19:18
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Источник:

Reuters

Европейский Союз запретит экспорт предметов роскоши в Россию. Новые меры составляют четвертый набор санкций против страны-террориста.

Приостановят и импорт изделий из железа и стали, заявил глава Европейской комиссии. Новый пакет санкций скоординирован с Соединенными Штатами и другими союзниками G7.

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Россия – в одном ряду с КНДР и Ираном

Вместе с другими западными союзниками, такими как США, Евросоюз лишит Россию торгового статуса "наибольшего содействия".

Это откроет двери для блока, запрещающего или вводящего карательные пошлины на российские товары и поставит Россию в один ряд с Северной Кореей или Ираном.

Санкции в отношении России расширили и США. Аналогично под запретом экспорта в Россию предметы роскоши. Вводится запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из страны-агрессора. В то же время, под запретом экспорта товары, которые часто покупает российская элита, в частности:

  • драгоценные часы;
  • роскошные транспортные средства;
  • брендовая одежда;
  • высококачественный алкоголь;
  • ювелирные изделия.

К слову, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена – новый пакет санкций еще больше изолирует Россию.

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Автор: Жанна Клименко