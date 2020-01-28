Евросоюз предоставит Украине 26 миллионов евро: правительство подписало соглашение

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение на сумму 26 миллионов гривен. Деньги будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине.

Соответствующий документ в Брюсселе в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС подписали вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варга.

К теме: Украинский экспорт: как развивается зона свободной торговли с ЕС

В пояснительной записке к документу указано, что целью подписания этого Соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развитию аграрного сектора Украины.

Эта помощь будет направлена ​​на поддержку земельной реформы путем:

объединение государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав,

реформы госучреждений,

системы землепользования.

Кроме того, деньги ЕС будут способствовать проведению институциональных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Отметим, что проект закона о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками уже зарегистрировали на сайте Верховной Рады.

По словам главы правительства Алексея Гончарука, Рада может в ближайшее время рассмотреть закон о рынке земли.

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Ограничение концентрации земли в одних руках предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.



Что думают украинцы о возможности продажи земли иностранцам / Инфографика 24 канала