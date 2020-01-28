Євросоюз надасть Україні 26 мільйонів євро: уряд підписав угоду

Уряд України і Європейська комісія підписали Угоду на суму 26 мільйонів гривень. Гроші будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і малого фермерства в Україні.

Відповідний документ у Брюсселі в межах засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та розширення Олівер Варга.

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У пояснювальній записці до документа вказано, що метою підписання цієї Угоди є залучення допомоги ЄС для сприяння розвитку аграрного сектора України.

Ця допомога буде спрямована на підтримку земельної реформи шляхом:

об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав,

реформи держустанов,

системи землекористування.

Крім того, гроші ЄС сприятимуть проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Відзначимо, що проєкт закону про ринок землі готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками вже зареєстрували на сайті Верховної Ради.

За словами глави уряду Олексія Гончарука, Рада може найближчим часом розглянути ухвалити закон про ринок землі.

Які правки вже внесли у законопроєкт про ринок землі

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.



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