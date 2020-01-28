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      Євросоюз надасть Україні 26 мільйонів євро: уряд підписав угоду

      144 Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / dw.com

      Уряд України і Європейська комісія підписали Угоду на суму 26 мільйонів гривень. Гроші будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і малого фермерства в Україні.

      Відповідний документ у Брюсселі в межах засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та розширення Олівер Варга.

      До теми: Український експорт: як розвивається зона вільної торгівлі з ЄС

      У пояснювальній записці до документа вказано, що метою підписання цієї Угоди є залучення допомоги ЄС для сприяння розвитку аграрного сектора України.

      Ця допомога буде спрямована на підтримку земельної реформи шляхом:

      • об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав,
      • реформи держустанов,
      • системи землекористування.

      Крім того, гроші ЄС сприятимуть проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

      Відзначимо, що проєкт закону про ринок землі готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками вже зареєстрували на сайті Верховної Ради.

      За словами глави уряду Олексія Гончарука, Рада може найближчим часом розглянути ухвалити закон про ринок землі

      Які правки вже внесли у законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.


      Що думають українці про можливість продажу землі іноземцям / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Сільське господарство Євросоюз Ринок землі Дмитро Кулеба – новини Міністерство аграрної політики
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