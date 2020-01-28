Євросоюз надасть Україні 26 мільйонів євро: уряд підписав угоду
Уряд України і Європейська комісія підписали Угоду на суму 26 мільйонів гривень. Гроші будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і малого фермерства в Україні.
Відповідний документ у Брюсселі в межах засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та розширення Олівер Варга.
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У пояснювальній записці до документа вказано, що метою підписання цієї Угоди є залучення допомоги ЄС для сприяння розвитку аграрного сектора України.
Ця допомога буде спрямована на підтримку земельної реформи шляхом:
- об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав,
- реформи держустанов,
- системи землекористування.
Крім того, гроші ЄС сприятимуть проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.
Відзначимо, що проєкт закону про ринок землі готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками вже зареєстрували на сайті Верховної Ради.
За словами глави уряду Олексія Гончарука, Рада може найближчим часом розглянути ухвалити закон про ринок землі.
Які правки вже внесли у законопроєкт про ринок землі
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
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