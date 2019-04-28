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      Евросоюз призвал США возобновить выполнение договора о торговле оружием

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      В Европе призвали США ратифицировать соглашение
      В Европе призвали США ратифицировать соглашение / Фото из открытых источников

      Евросоюз сожалеет о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием и призывает Соединенные Штаты вернуться к выполнению этого соглашения.

      В обнародованном в субботу заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС отмечается, что ЕС по-прежнему призывает все страны, особенно ключевых экспортеров и импортеров оружия, присоединиться к этому договору без промедления.

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      Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях мира, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений,
      – говорится в документе.

      В заявлении также отмечается, что принятое США решение отозвать свою подпись не будет способствовать усилиям по повышению прозрачности мировой торговли оружием, пресечение контрабанды и распространения обычных вооружений.

      В пятницу Дональд Трамп заявил, что попросит Сенат США остановить процесс ратификации договора, который был подписан во время президентства Барака Обамы. Американский лидер также объявил о намерении сообщить ООН об отказе США участвовать в договоре.

      О договор идет речь?Текст Международного договора о торговле оружием был утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 стран – членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.

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      Теги: Новости политики
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