Евросоюз сожалеет о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием и призывает Соединенные Штаты вернуться к выполнению этого соглашения.

В обнародованном в субботу заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС отмечается, что ЕС по-прежнему призывает все страны, особенно ключевых экспортеров и импортеров оружия, присоединиться к этому договору без промедления.

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Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях мира, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений,

– говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что принятое США решение отозвать свою подпись не будет способствовать усилиям по повышению прозрачности мировой торговли оружием, пресечение контрабанды и распространения обычных вооружений.

В пятницу Дональд Трамп заявил, что попросит Сенат США остановить процесс ратификации договора, который был подписан во время президентства Барака Обамы. Американский лидер также объявил о намерении сообщить ООН об отказе США участвовать в договоре.

О договор идет речь?Текст Международного договора о торговле оружием был утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 стран – членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.