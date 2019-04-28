Євросоюз закликав США відновити виконання договору про торгівлю зброєю

Євросоюз шкодує про рішення США відмовитися від ратифікації Міжнародного договору про торгівлю зброєю і закликає Сполучені Штати повернутися до виконання цієї угоди.

В оприлюдненій в суботу заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС наголошується, що ЄС як і раніше закликає всі країни, особливо ключових експортерів і імпортерів зброї, приєднатися до цього договору без зволікання.

Читайте також: Трамп запропонував РФ відмовитись від ядерної зброї: з'явилась реакція Кремля

Нерегульована торгівля зброєю заподіює величезні страждання людям у багатьох частинах світу, підживлюючи військові конфлікти, тероризм і організовану злочинність. Стрілецька зброя є причиною загибелі до півмільйона людей щорічно, не кажучи про жертви інших видів звичайних озброєнь,

– мовиться у документі.

У заяві також зазначається, що прийняте США рішення відкликати свій підпис не сприятиме зусиллям щодо підвищення прозорості світової торгівлі зброєю, припинення контрабанди і розповсюдження звичайних озброєнь.

У п'ятницю Дональд Трамп заявив, що попросить Сенат США зупинити процес ратифікації договору, який був підписаний під час президентства Барака Обами. Американський лідер також оголосив про намір повідомити ООН про відмову США брати участь в договорі.

Про який договір йдеться?Текст Міжнародного договору про торгівлю зброєю було затверджено на засіданні Генасамблеї ООН у 2013 році. Проект підтримали 154 з 193 країн – членів ООН, понад 130 держав підписали угоду. Документ покликаний врегулювати міжнародну торгівлю озброєннями, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи танками, літаками і кораблями.