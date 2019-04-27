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      Трамп збирається вивести США з міжнародного договору про торгівлю зброєю

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з міжнародного договору про торгівлю зброєю. Виступаючи перед членами національної стрілецької асоціації в Індіанаполісі, президент заявив, що Вашингтон "відкидає цей договір" і "відкликає свій підпис" під ним.

      Як повідомляє видання Associated Press Трамп пояснив своє рішення тим, що цей договір суперечить другій поправці до конституції США, яка гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї.

      Читайте також: Трамп має намір підписати ядерну угоду за участю Росії та Китаю

      "Я не допущу, щоб іноземні бюрократи обмежували дію другої поправки", – заявив він.

      Президент нагадав, що угода про торгівлю зброєю у 2013 році підписав його попередник Барак Обама. Після цього вона була передана на ратифікацію до сенату, і ця процедура не завершена досі. Трамп пообіцяв, що при його адміністрації вона і не завершиться.

      Реакція ООН

      Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував заяву американського лідера вихід із Міжнародного договору про торгівлю зброєю.

      Договір про торгівлю зброєю є єдиним глобальним інструментом, спрямованим на підвищення прозорості та підзвітності в міжнародній торгівлі зброєю. Це знакове досягнення в зусиллях щодо забезпечення відповідальності за міжнародні постачання зброї,
      – наголосив Гутерреш.

      Він також зазначив, що даний договір особливо важливий зараз, коли спостерігається зростання міжнародної напруженості та відновлення інтересу до розширення і модернізації арсеналів.

      Про який договір йдеться?Текст Міжнародного договору про торгівлю зброєю було затверджено на засіданні Генасамблеї ООН у 2013 році. Проект підтримали 154 з 193 країн – членів ООН, понад 130 держав підписали угоду. Документ покликаний врегулювати міжнародну торгівлю озброєннями, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи танками, літаками і кораблями.

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      Теги: Новини політики Зброя Дональд Трамп Новини США ООН
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