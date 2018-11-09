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      Евросоюз продолжит санкции против России: поспол назвал сроки

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      ЕС может продлить санкции против России в конце 2018
      ЕС может продлить санкции против России в конце 2018 / Фото из открытых источников

      Европейский Союз продлит санкции в отношении Российской Федерации, введенные за агрессию против Украины, скорее всего в конце 2018 года.

      Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Едерер в интервью российскому "Интерфаксу".

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      Он отметил, что санкции ЕС в отношении Москвы имеют определенную цель: это выполнение минских соглашений.

      "Таким образом, санкции не являются самоцелью, а лишь инструментом политики. Также хочу отметить, что санкции не продлеваются автоматически. Каждые полгода 28 стран-членов ЕС оценивают, есть ли прогресс в реализации минских соглашений, и, исходя из этого, принимают решение о санкциях на основе консенсуса", – рассказал Едерер.

      Дипломат также привел пример нарушения минских соглашений Кремлем, а именно – подготовку к проведению 11 ноября так называемых "выборов" в "ДНР" и "ЛНВ". По его словам, эти шаги находят поддержку со стороны российской стороны.

      В минских соглашениях записано, что выборы могут проходить только в соответствии с украинским законом. Украина, как известно, выразила протест в связи с проведением так называемых "выборов", и если они произойдут, они станут нарушением минских соглашений. Эта же позиция была подтверждена 6 ноября в заявлении спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Сайдика. В данной ситуации я считаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены,
      – подчеркнул Едерер.

      Посол отметил, что на отношения ЕС и России значительно влияет ситуация вокруг конфликта в Украине, что дополняется и другими недавними инцидентами".

      "Все эти случаи не способствуют возобновлению отношений ЕС и России до нормального уровня", – подчеркнул он.

      Едерер добавил, что затрудняет возможность восстановления отношений между Евросоюзом и Россией попытка убийства Сергея Скрипаля ядовитым веществом, а также попытка кибератаки на офис ОЗХЗ в Гааге.

      Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России за ее агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма. Под удар попали 3 человека и 9 предприятий из РФ.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Минские договоренности Евросоюз Санкции
      Источник: 24 Канал
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