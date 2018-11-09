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      Євросоюз продовжить санкції проти Росії: поспол назвав терміни

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      ЄС може продовжити санкції проти Росії в кінці 2018
      ЄС може продовжити санкції проти Росії в кінці 2018 / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз продовжить санкції щодо Російської Федерації, введені за агресію проти України, найімовірніше в кінці 2018 року.

      Про це заявив посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер в інтерв'ю російському "Интерфаксу".

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      Він зауважив, що санкції ЄС щодо Москви мають певну мету: це виконання мінських угод.

      "Таким чином, санкції не є самоціллю, а лише інструментом політики. Також хочу зазначити, що санкції не подовжуються автоматично. Кожні півроку 28 країн-членів ЄС оцінюють, чи є прогрес у реалізації мінських угод, і, виходячи з цього, приймають рішення про санкції на основі консенсусу", - розповів Едерер.

      Дипломат також навів приклад порушення мінських угод Кремлем, а саме – підготовку до проведення 11 листопада так званих "виборів" в "ДНР" і "ЛНР". За його словами, ці кроки знаходять підтримку з боку російської сторони.

      У мінських угодах записано, що вибори можуть відбуватися лише у відповідності з українським законом. Україна, як відомо, висловила протест у зв'язку з проведенням так званих "виборів", і якщо вони відбудуться, вони стануть порушенням мінських угод. Ця ж позиція була підтверджена 6 листопада в заяві спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні Сайдика. В даній ситуації я вважаю, що наприкінці цього року санкції щодо Росії будуть продовжені,
      – наголосив Едерер.

      Посол відзначив, що на стосунки ЄС та Росії значно впливає ситуація навколо конфлікту в Україні, що доповнюється й "іншими недавніми інцидентами".

      "Всі ці випадки не сприяють відновленню відносин ЄС і Росії до нормального рівня", – підкреслив він.

      Едерер додав, що ускладнює можливість відновлення відносин між Євросоюзом і Росією спроба вбивства Сергія Скрипаля отруйною речовиною, а також спроба кібератаки на офіс ОЗХЗ в Гаазі.

      Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію на Донбасі та окупацію Криму. Під удар потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Санкції Євросоюз Мінські домовленості Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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