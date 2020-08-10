В Евросоюзе осудили кровавый разгон протестов в Беларуси
В Минске сразу после закрытия избирательных участков вспыхнули протесты. Правоохранители применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, бросали людей в автозаки. Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил силовой разгон протестующих.
Он отметил, что свобода слова, свобода собраний и основные права человека должны соблюдаться. Об этом политик написал на своей твиттер-странице.
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"Насилие против митингующих – это не ответ", – подчеркнул он.
Ранее попытку силового разгона протестов в Беларуси осудили лидеры Польши и Литвы. Анджей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призвали воздержаться от насилия и нарушения прав человека.
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- В Беларуси не утихают акции протеста, которые начались после объявления экзит-полов президентских выборов. Укрощать толпу отправили тысячи силовиков.
- Участники митингов вышли на улицы и объясняют, что устали от 26-летнего правления Александра Лукашенко. Поэтому хотят иметь право сменить руководителя страны.
- Митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Те применяют шумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями и бьют дубинками активистов. Власть не скрывает, что использует против демонстрантов спецсредства.
- Согласно официальным экзит-полам, Александр Лукашенко получил почти 80% поддержки. В ЦИК говорят, что эти данные правдивы и вряд ли результаты изменятся. Однако альтернативные опросы показывают, что побеждает его оппонентка Светлана Тихановская.