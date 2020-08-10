В Минске сразу после закрытия избирательных участков вспыхнули протесты. Правоохранители применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, бросали людей в автозаки. Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил силовой разгон протестующих.

Он отметил, что свобода слова, свобода собраний и основные права человека должны соблюдаться. Об этом политик написал на своей твиттер-странице.

Примечательно Украина предлагает Лукашенко и оппозиции создать переговорную площадку в Киеве

"Насилие против митингующих – это не ответ", – подчеркнул он.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. — Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

Ранее попытку силового разгона протестов в Беларуси осудили лидеры Польши и Литвы. Анджей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призвали воздержаться от насилия и нарушения прав человека.

Важно! Из-за кровавых протестов в Беларуси после выборов президента нужно созвать экстренный саммит Евросоюза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выборы президента Беларуси: последние новости