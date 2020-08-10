У Мінську одразу після закриття виборчих дільниць спалахнули протести. Правоохоронці застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ, запроторювали людей в автозаки. Голова Європейської ради Шарль Мішель засудив силовий розгін протестувальників.

Він наголосив, що свобода слова, свобода зібрань та основні права людини повинні дотримуватися. Про це політик написав на своїй твіттер-сторінці.

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"Насильство проти мітингувальників – це не відповідь", – підкреслив він.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. — Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

Раніше спробу силового розгону протестів в Білорусі засудили лідери Польщі і Литви. Анджей Дуда та Гітанас Науседа виклали спільну заяву: вони закликали утриматися від насилля і порушення прав людей.

Важливо! Через криваві протести у Білорусі після виборів президента потрібно скликати екстрений саміт Євросоюзу. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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