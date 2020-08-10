В Євросоюзі засудили кривавий розгін протестів у Білорусі
У Мінську одразу після закриття виборчих дільниць спалахнули протести. Правоохоронці застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ, запроторювали людей в автозаки. Голова Європейської ради Шарль Мішель засудив силовий розгін протестувальників.
Він наголосив, що свобода слова, свобода зібрань та основні права людини повинні дотримуватися. Про це політик написав на своїй твіттер-сторінці.
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"Насильство проти мітингувальників – це не відповідь", – підкреслив він.
Раніше спробу силового розгону протестів в Білорусі засудили лідери Польщі і Литви. Анджей Дуда та Гітанас Науседа виклали спільну заяву: вони закликали утриматися від насилля і порушення прав людей.
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- В Білорусі не вщухають акції протестів, які розпочалися після оголошення екзит-полів президентських виборів. Приборкувати натовп відправили тисячі силовиків.
- Учасники мітингів вийшли на вулиці і пояснюють, що втомилися від 26-річного правління Олександра Лукашенка. Тож хочуть мати право змінити керівника країни.
- Мітинги переросли у сутички з правоохоронцями. Ті застосовують шумові гранати, стріляють гумовими кулями і б'ють кийками активістів. Влада не приховує, що використовує проти демонстрантів спецзасоби.
- За офіційними екзитполами, Олександр Лукашенко отримав майже 80% підтримки. У ЦВК кажуть, що ці дані правдиві і навряд чи результати зміняться. Проте альтернативні опитування показують, що перемагає його опонентка Світлана Тихановська.