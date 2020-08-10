Українське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" зробило заяву щодо невизнання легітимності виборів президента Білорусі та насильства проти мирних протестувальників.

Міжфракційне депутатське об'єднання "За демократичну Білорусь" зібралося на пресконференцію 10 серпня. Про це повідомляє 24 канал.

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Депутатське об'єднання "За демократичну Білорусь" зареєструє у Верховній Раді заяву про невизнання результатів виборів у Білорусі.

Київ може стати майданчиком для перемовин Лукашенка та опозиції.

Також під час засідання нардепи наголосили, що президентські вибори у Білорусі не відповідають міжнародним стандартам прозорого, вільного та справедливого волевиявлення.

Нардепи підкреслили, що вибори у Білорусі супроводжувалися:

численними фальсифікаціями як під час передвиборчої кампанії, так і під час виборів;

недопуском опозиційних кандидатів до участі в виборах, арештами, переслідуваннями та погрозами;

застосуванням сили проти учасників протестів, недопущення міжнародних спостерігачів від ОБСЄ до спостереження за виборами.

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Водночас депутатське об'єднання засудило застосування сили проти громадян, що вийшли на мирний протест. А також закликали владу Білорусі до діалогу з протестувальниками та припинення насильства.

Зверніть увагу! До міжфракційного депутатського об'єднання "За демократичну Білорусь" увійшли: Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Юлія Клименко ("Голос"), Софія Федина ("Європейська солідарність"), Ірина Фріз ("Європейська солідарність").

Білоруський народ виборює шлях до демократії зараз. Вони борються не тільки за свободу і права, за свій суверенітет з РФ, яка намагається контролювати економіку,

– заявила Клименко.

Пресконференція міжфракційного депутатського об'єднання "За демократичну Білорусь": дивіться відео