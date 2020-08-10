Украина предлагает Лукашенко и оппозиции создать переговорную площадку в Киеве
Украинское межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" сделало заявление о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и о насилии против мирных протестующих.
Межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" собралось на пресс-конференции 10 августа. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Лукашенко или Тихановская: предварительные результаты голосования на выборах президента Беларуси
Главные тезисы
- Депутатское объединение "За демократическую Беларусь" зарегистрирует в Верховной Раде заявление о непризнании результатов выборов в Беларуси.
- Киев может стать площадкой для переговоров Лукашенко и оппозиции.
Также во время заседания нардепы подчеркнули, что президентские выборы в Беларуси не соответствуют международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления.
Нардепы подчеркнули, что выборы в Беларуси сопровождались:
- многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время выборов;
- недопуском оппозиционных кандидатов к участию в выборах, арестами, преследованиями и угрозами;
- применением силы против участников протестов, недопущением международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами.
Актуально Лукашенко "исчез" после выборов в Беларуси, его пресслужба не отвечает, – СМИ
В то же время депутатское объединение осудило применение силы против граждан, вышедших на мирный протест. А также призвали власти Беларуси к диалогу с протестующими и прекращению насилия.
Беларусский народ борется за путь к демократии сейчас. Они борются не только за свободу и права, но и за свой суверенитет с РФ, которая пытается контролировать экономику,
– заявила Клименко.
Прессконференция межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь": смотрите видео