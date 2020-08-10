Украинское межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" сделало заявление о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и о насилии против мирных протестующих.

Межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" собралось на пресс-конференции 10 августа. Об этом сообщает 24 канал.

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Главные тезисы

Депутатское объединение "За демократическую Беларусь" зарегистрирует в Верховной Раде заявление о непризнании результатов выборов в Беларуси.

Киев может стать площадкой для переговоров Лукашенко и оппозиции.

Также во время заседания нардепы подчеркнули, что президентские выборы в Беларуси не соответствуют международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления.

Нардепы подчеркнули, что выборы в Беларуси сопровождались:

многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время выборов;

недопуском оппозиционных кандидатов к участию в выборах, арестами, преследованиями и угрозами;

применением силы против участников протестов, недопущением международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами.

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В то же время депутатское объединение осудило применение силы против граждан, вышедших на мирный протест. А также призвали власти Беларуси к диалогу с протестующими и прекращению насилия.

Обратите внимание! К межфракционному депутатскому объединению "За демократическую Беларусь" вошли: Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Юлия Клименко ("Голос"), София Федина ("Европейская солидарность"), Ирина Фриз ("Европейская солидарность").

Беларусский народ борется за путь к демократии сейчас. Они борются не только за свободу и права, но и за свой суверенитет с РФ, которая пытается контролировать экономику,

– заявила Клименко.

Прессконференция межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь": смотрите видео