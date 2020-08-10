Лукашенко "исчез" после выборов в Беларуси, его пресс-служба не отвечает, – СМИ
Белорусская ЦИК объявила первые результаты выборов – Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом. Однако действующий глава Беларуси до сих пор не выступил с официальным обращением к своему народу. И это несмотря на то, что Беларусь охватили кровавые протесты, а ряд европейских стран считают выборы сфальсифицированными.
Что известно об "исчезновении" Лукашенко
Последний раз глава Беларуси появлялся на публике около полудня 9 августа на избирательном участке. Об этом сообщает телеграмм-канал "Подъем".
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Однако после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов в Беларуси и начала протестов действующий глава страны Александр Лукашенко до сих пор не выступил с официальным заявлением.
Журналисты "Подъема" пытались обратиться за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Натальи Эйсмонт, однако ее телефон оказался выключенным. Последний раз она появлялась онлайн в мессенджерах также около полудня.
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Сейчас о местонахождении Александра Лукашенко ничего неизвестно.
Лукашенко может быть в Турции: что об этом известно
- Один из самолетов семьи президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел в направлении Турции. Это произошло под конец дня голосования на выборах президента Беларуси 9 августа.
- Пунктом назначения лайнера Лукашенко является город Бодрум, что на юго-западе Турции.
- Пока неизвестно, кто именно отправился на этом борту. В частности нет информации о том, находится ли на этом борту Александр Лукашенко.