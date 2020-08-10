Лукашенко "зник" після виборів у Білорусі, його пресслужба не відповідає, – ЗМІ
Білоруське ЦВК оголосила перші результати виборів – Олександр Лукашенко лідирує з величезним відривом. Однак чинний голова Білорусі досі не виступив з офіційним зверненням до свого народу. І це попри те, що Білорусь охопили криваві протести, а низка європейських країн вважають вибори сфальсифікованими.
Що відомо про "зникнення" Лукашенка
Останній раз глава Білорусі з'являвся на публіці близько полудня 9 серпня на виборчій дільниці. Про це повідомляє телеграм-канал "Підйом".
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Однак після оголошення перших результатів екзит-полів президентських виборів у Білорусі й початку протестів чинний глава країни Олександр Лукашенко досі не виступив з офіційною заявою.
Журналісти "Підйому" намагалися звернутися по коментар до прессекретаря Лукашенка Наталії Ейсмонт, однак її телефон виявився вимкненим. Востаннє вона з'являлася онлайн у месенджерах також близько полудня.
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Наразі про місцеперебування Олександра Лукашенка нічого невідомо.
Лукашенко може бути у Туреччині: що про це відомо
- Один з літаків сім'ї президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів у напрямку Туреччини. Це відбулося під кінець дня голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня.
- Пунктом призначення лайнера Лукашенка є місто Бодрум, що на південному заході Туреччини.
- Наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Зокрема немає інформації про те, чи перебуває на цьому борту Олександр Лукашенко.