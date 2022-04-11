В Евросоюзе пообещали увеличить поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после саммита глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС анонсировала увеличение поставок вооружений Украине.

По ее словам, Европейский Союз является другом Украины, поэтому они активизируют поставки оружия в ближайшее время.

К теме Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

Дипломаты стран-членов ЕС также предусматривают эскалацию боевых действий. В частности, об ухудшении ситуации на востоке Украины сказал верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Главной задачей ЕС на сегодняшнем этапе, по его мнению, является усиление обороноспособности Украины. Зато остальные вопросы, в том числе и новые санкции против РФ, отходят на второй план.

К слову, Германия активно помогает Украине с оружием и амуницией для борьбы с российскими оккупантами. Страна предоставляет и продолжит предоставлять Украине необходимое оружие. Правда, сейчас определили несколько критериев, которые учитываются при передаче.

Интересное мнение эксперта – почему Москва умоляет нас о переговорах: видео