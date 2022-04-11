За її словами, Європейський Союз є другом України, тому вони активізують постачання зброї у найближчий час.

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Дипломати країн-членів ЄС також передбачають ескалацію бойових дій. Зокрема, про погіршення ситуації на Сході України сказав верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Головним завданням ЄС на сьогоднішньому етапі, на його думку, є посилення обороноздатності України. Натомість решта питань, зокрема і нові санкції проти РФ, відходять на другий план.

До слова, Німеччина активно допомагає Україні зі зброєю та амуніцією для боротьби з російськими окупантами. Країна надає та продовжить надавати Україні необхідну зброю. Щоправда, зараз визначили кілька критеріїв, на які зважають при передачі.

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