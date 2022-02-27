В Евросоюзе запретили российские телеканалы RT и Sputnik

Главы министерств иностранных дел ЕС договорились запретить вещание российских телеканалов с дезинформацией в Евросоюзе. Речь идет о RT и Sputnik.

Запрет на вещание российских пропагандистов распространяется на все страны Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель: Токсичная дезинформация в Европе

Как рассказал Боррель, запрет является решающим шагом для того, чтобы "перекрыть кран" для информационных манипуляций в Европе. Он отметил, что Кремль находится в массивной кампании по дезинформации в Украине и по всему Евросоюзу.

Путин хочет не только захватить землю, он также хочет захватить души людей токсичными сообщениями, ложью,

– подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Запрет распространяется не только на телеканалы, но и их дочерние компании. "Токсична и вредная дезинформация в Европе", – подытожил Боррель.

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